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ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات مكة الجوية"

فيما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة ورياح تستمر لـ 9 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من المحافظات، هي: "الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والعاصمة المقدّسة، والكامل، وعرفات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات مكة الجوية"
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من المحافظات، هي: "الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والعاصمة المقدّسة، والكامل، وعرفات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
01:30 PM

ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات مكة الجوية"

فيما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة ورياح تستمر لـ 9 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,703

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من المحافظات، هي: "الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والعاصمة المقدّسة، والكامل، وعرفات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.

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