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جيش الاحتلال: 62 مقاتلة قصفت 65 هدفًا في غزة بـ110 قنابل دقيقة أمس

قال: الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخًا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 62 مقاتلة قصفت خلال الليلة الماضية، 65 هدفًا في قطاع غزة؛ مستخدمة 110 قنابل دقيقة.

وقال في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء، مرفقًا بفيديو: إنه استهدف مقرات لحركة "حماس"، وبنىً تحتية عسكرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ.

وأعلنت قوات الاحتلال -وفق "روسيا اليوم"- أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخًا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية؛ مشيرًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت العشرات منها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جيش الاحتلال: 62 مقاتلة قصفت 65 هدفًا في غزة بـ110 قنابل دقيقة أمس
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 62 مقاتلة قصفت خلال الليلة الماضية، 65 هدفًا في قطاع غزة؛ مستخدمة 110 قنابل دقيقة.

وقال في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء، مرفقًا بفيديو: إنه استهدف مقرات لحركة "حماس"، وبنىً تحتية عسكرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ.

وأعلنت قوات الاحتلال -وفق "روسيا اليوم"- أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخًا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية؛ مشيرًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت العشرات منها.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
09:39 AM

جيش الاحتلال: 62 مقاتلة قصفت 65 هدفًا في غزة بـ110 قنابل دقيقة أمس

قال: الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخًا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,219

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 62 مقاتلة قصفت خلال الليلة الماضية، 65 هدفًا في قطاع غزة؛ مستخدمة 110 قنابل دقيقة.

وقال في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء، مرفقًا بفيديو: إنه استهدف مقرات لحركة "حماس"، وبنىً تحتية عسكرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ.

وأعلنت قوات الاحتلال -وفق "روسيا اليوم"- أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخًا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية؛ مشيرًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت العشرات منها.

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