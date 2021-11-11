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"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"

للاستمتاع بأفضل خدمات التسوق والتوفير وعروض المحتوى الترفيهي

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، عن شراكتها مع أمازون؛ لتصبح "موبايلي" أول شركة اتصالات في المملكة تتيح لعملائها تفعيل عضوية برنامج أمازون برايم، عبر رقم الهاتف المحمول، والاستمتاع بأفضل خدمات التسوق والتوفير وعروض المحتوى الترفيهي من أمازون.

ويتم الاشتراك في عضوية برنامج أمازون برايم، بسلاسة لجميع عملاء باقات "موبايلي" مسبقة الدفع والمفوترة، عبر إدخال أرقام هواتفهم المحمولة من خلال الضغط هنا.

وتتوفر عضوية برنامج أمازون برايم مع فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ويمكن للأعضاء بعد ذلك الاستمتاع بمزايا خدمة برايم مقابل 16 ريالًا سعوديًّا فقط شهريًّا، أو التوفير عبر شراء العضوية السنوية بمبلغ 140 ريالًا سعوديًّا.

وستسهل هذه الخطوة على عملاء شركة "موبايلي"، طريقة الدفع لعضويتهم عبر الخصم من الرصيد أو فاتورة "موبايلي"، والاستمتاع بكل مزايا التسوق وعرض المحتوى الترفيهي الذي تُوفره خدمة برنامج أمازون برايم بسهولة أكبر.

وتشمل مزايا برايم، عروضَ التسوق الحصرية على مجموعة واسعة من المنتجات على موقع Amazon.sa، ومشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية المتوفرة مع الترجمة والدبلجة العربية على خدمة برايم فيديو من أمازون، بالإضافة إلى المحتوى المجاني لألعاب الفيديو من برايم.

وتضم مزايا التوصيل لأعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة، خيارات التوصيل المحلي المجاني والسريع، مثل التوصيل المجاني خلال يوم واحد والتوصيل المجاني خلال يومين، بالإضافة إلى خيارات التوصيل المجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون الإمارات.

وعلّقت "موبايلي" على هذا التعاون: "يسرنا تسهيل وصول عملاء موبايلي إلى خدمة برنامج أمازون برايم التي تضم تجربة التسوق الشاملة والتوفير بالأسعار والمزايا الترفيهية لتكون جميعها في متناول أيديهم. ونسعى في موبايلي إلى تقديم أفضل الخدمات والتجارب لعملائنا في جميع أنحاء المملكة".

وذكرت "موبايلي" أنها تحرص دومًا على تقديم التجارب السلسة التي تتسم بالراحة والمرونة للعملاء.

وكان هذا التعاون خطوة طبيعية لتوفير طريقة دفع مريحة للاشتراك في عضوية برنامج أمازون برايم عبر المنصات الرقمية؛ في حين ستواصل "موبايلي" البحث عن طرق جديدة لإضافة القيمة وإثراء تجربة كافة عملائها في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"
سبق

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، عن شراكتها مع أمازون؛ لتصبح "موبايلي" أول شركة اتصالات في المملكة تتيح لعملائها تفعيل عضوية برنامج أمازون برايم، عبر رقم الهاتف المحمول، والاستمتاع بأفضل خدمات التسوق والتوفير وعروض المحتوى الترفيهي من أمازون.

ويتم الاشتراك في عضوية برنامج أمازون برايم، بسلاسة لجميع عملاء باقات "موبايلي" مسبقة الدفع والمفوترة، عبر إدخال أرقام هواتفهم المحمولة من خلال الضغط هنا.

وتتوفر عضوية برنامج أمازون برايم مع فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ويمكن للأعضاء بعد ذلك الاستمتاع بمزايا خدمة برايم مقابل 16 ريالًا سعوديًّا فقط شهريًّا، أو التوفير عبر شراء العضوية السنوية بمبلغ 140 ريالًا سعوديًّا.

وستسهل هذه الخطوة على عملاء شركة "موبايلي"، طريقة الدفع لعضويتهم عبر الخصم من الرصيد أو فاتورة "موبايلي"، والاستمتاع بكل مزايا التسوق وعرض المحتوى الترفيهي الذي تُوفره خدمة برنامج أمازون برايم بسهولة أكبر.

وتشمل مزايا برايم، عروضَ التسوق الحصرية على مجموعة واسعة من المنتجات على موقع Amazon.sa، ومشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية المتوفرة مع الترجمة والدبلجة العربية على خدمة برايم فيديو من أمازون، بالإضافة إلى المحتوى المجاني لألعاب الفيديو من برايم.

وتضم مزايا التوصيل لأعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة، خيارات التوصيل المحلي المجاني والسريع، مثل التوصيل المجاني خلال يوم واحد والتوصيل المجاني خلال يومين، بالإضافة إلى خيارات التوصيل المجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون الإمارات.

وعلّقت "موبايلي" على هذا التعاون: "يسرنا تسهيل وصول عملاء موبايلي إلى خدمة برنامج أمازون برايم التي تضم تجربة التسوق الشاملة والتوفير بالأسعار والمزايا الترفيهية لتكون جميعها في متناول أيديهم. ونسعى في موبايلي إلى تقديم أفضل الخدمات والتجارب لعملائنا في جميع أنحاء المملكة".

وذكرت "موبايلي" أنها تحرص دومًا على تقديم التجارب السلسة التي تتسم بالراحة والمرونة للعملاء.

وكان هذا التعاون خطوة طبيعية لتوفير طريقة دفع مريحة للاشتراك في عضوية برنامج أمازون برايم عبر المنصات الرقمية؛ في حين ستواصل "موبايلي" البحث عن طرق جديدة لإضافة القيمة وإثراء تجربة كافة عملائها في المملكة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:31 AM

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"

للاستمتاع بأفضل خدمات التسوق والتوفير وعروض المحتوى الترفيهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، عن شراكتها مع أمازون؛ لتصبح "موبايلي" أول شركة اتصالات في المملكة تتيح لعملائها تفعيل عضوية برنامج أمازون برايم، عبر رقم الهاتف المحمول، والاستمتاع بأفضل خدمات التسوق والتوفير وعروض المحتوى الترفيهي من أمازون.

ويتم الاشتراك في عضوية برنامج أمازون برايم، بسلاسة لجميع عملاء باقات "موبايلي" مسبقة الدفع والمفوترة، عبر إدخال أرقام هواتفهم المحمولة من خلال الضغط هنا.

وتتوفر عضوية برنامج أمازون برايم مع فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ويمكن للأعضاء بعد ذلك الاستمتاع بمزايا خدمة برايم مقابل 16 ريالًا سعوديًّا فقط شهريًّا، أو التوفير عبر شراء العضوية السنوية بمبلغ 140 ريالًا سعوديًّا.

وستسهل هذه الخطوة على عملاء شركة "موبايلي"، طريقة الدفع لعضويتهم عبر الخصم من الرصيد أو فاتورة "موبايلي"، والاستمتاع بكل مزايا التسوق وعرض المحتوى الترفيهي الذي تُوفره خدمة برنامج أمازون برايم بسهولة أكبر.

وتشمل مزايا برايم، عروضَ التسوق الحصرية على مجموعة واسعة من المنتجات على موقع Amazon.sa، ومشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية المتوفرة مع الترجمة والدبلجة العربية على خدمة برايم فيديو من أمازون، بالإضافة إلى المحتوى المجاني لألعاب الفيديو من برايم.

وتضم مزايا التوصيل لأعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة، خيارات التوصيل المحلي المجاني والسريع، مثل التوصيل المجاني خلال يوم واحد والتوصيل المجاني خلال يومين، بالإضافة إلى خيارات التوصيل المجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون الإمارات.

وعلّقت "موبايلي" على هذا التعاون: "يسرنا تسهيل وصول عملاء موبايلي إلى خدمة برنامج أمازون برايم التي تضم تجربة التسوق الشاملة والتوفير بالأسعار والمزايا الترفيهية لتكون جميعها في متناول أيديهم. ونسعى في موبايلي إلى تقديم أفضل الخدمات والتجارب لعملائنا في جميع أنحاء المملكة".

وذكرت "موبايلي" أنها تحرص دومًا على تقديم التجارب السلسة التي تتسم بالراحة والمرونة للعملاء.

وكان هذا التعاون خطوة طبيعية لتوفير طريقة دفع مريحة للاشتراك في عضوية برنامج أمازون برايم عبر المنصات الرقمية؛ في حين ستواصل "موبايلي" البحث عن طرق جديدة لإضافة القيمة وإثراء تجربة كافة عملائها في المملكة.

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