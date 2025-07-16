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بأمر الملك .. تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان

السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي تفاصيل الأوامر :

الرقم: أ / 712

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي المهندس/ وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 713

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 714

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك .. تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي تفاصيل الأوامر :

الرقم: أ / 712

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي المهندس/ وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 713

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 714

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:43 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:09 AM

بأمر الملك .. تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان

السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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58,842

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي تفاصيل الأوامر :

الرقم: أ / 712

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي المهندس/ وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 713

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 714

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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