النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة عسير: القبض على شخصَيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في أحد شوارع ظهران الجنوب

تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضَين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأضاف بأنه تم إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة عسير: القبض على شخصَيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في أحد شوارع ظهران الجنوب
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضَين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأضاف بأنه تم إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:49 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
11:15 PM

شرطة عسير: القبض على شخصَيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في أحد شوارع ظهران الجنوب

تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
1
1,590

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضَين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأضاف بأنه تم إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,266
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,266
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,133

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة