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"موضي بنت سلطان" رئيساً لمجلس إدارة جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي

تكفلت بتوفير مقر للجمعية وصرف رواتب الموظفين و50 ألفاً سيولة مالية

عقدت جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي مساء اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث انتخبت الجمعية العمومية الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة، والأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر آل سعود عضواً.

وانتخبت الجمعية العمومية التي حضر اجتماعها الأمير محمد بن سلطان بن ناصر آل سعود كلاً من الدكتور عبدالله سعد الرشود نائباً لرئيس مجلس الإدارة ووليد بن سعيد آل مشيط مشرفاً مالياً للجمعية، بالإضافة إلى عضوية كل من سعود فهاد العنزي وإبراهيم سليمان الغنيم والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الجاسر.

وقدمت الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر آل سعود شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، متمنية أن تسهم الجمعية في الفترة المقبلة في التأثير في تطوير العمل التطوعي، وأن تكون إحدى المؤسسات المساهمة في تفعيل رؤية المملكة 2030م.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "لزم": "أدعو الله أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يوفقنا جميعاً لتفعيل الجمعية، وتمكينها وفق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله".

وتكفلت الأميرة موضي بنت سلطان بدعم الجمعية من خلال إعادة تأهيل وتوفير المقر المناسب للجمعية، مع رواتب الموظفين والموظفات ومبلغ ٥٠ ألف ريال سيولة مالية للجمعية.


يذكر أن جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي إحدى الجمعيات المرخص لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1152 والتي تهدف لتعزيز مفهوم وثقافة العمل التطوعي وإعداد الكوادر التطوعية المتخصصة وتقديم الاستشارات المتخصصة في العمل التطوعي.

وجاء تأسيس الجمعية بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية حسب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفق رؤية المملكة 2030، حيث تتطلع الجمعية إلى تطوير بيئات العمل التطوعي من خلال الممارسة والتحسين والتطوير والتجسيد في مؤسسات القطاع غير ربحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موضي بنت سلطان" رئيساً لمجلس إدارة جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي
سبق

عقدت جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي مساء اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث انتخبت الجمعية العمومية الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة، والأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر آل سعود عضواً.

وانتخبت الجمعية العمومية التي حضر اجتماعها الأمير محمد بن سلطان بن ناصر آل سعود كلاً من الدكتور عبدالله سعد الرشود نائباً لرئيس مجلس الإدارة ووليد بن سعيد آل مشيط مشرفاً مالياً للجمعية، بالإضافة إلى عضوية كل من سعود فهاد العنزي وإبراهيم سليمان الغنيم والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الجاسر.

وقدمت الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر آل سعود شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، متمنية أن تسهم الجمعية في الفترة المقبلة في التأثير في تطوير العمل التطوعي، وأن تكون إحدى المؤسسات المساهمة في تفعيل رؤية المملكة 2030م.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "لزم": "أدعو الله أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يوفقنا جميعاً لتفعيل الجمعية، وتمكينها وفق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله".

وتكفلت الأميرة موضي بنت سلطان بدعم الجمعية من خلال إعادة تأهيل وتوفير المقر المناسب للجمعية، مع رواتب الموظفين والموظفات ومبلغ ٥٠ ألف ريال سيولة مالية للجمعية.


يذكر أن جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي إحدى الجمعيات المرخص لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1152 والتي تهدف لتعزيز مفهوم وثقافة العمل التطوعي وإعداد الكوادر التطوعية المتخصصة وتقديم الاستشارات المتخصصة في العمل التطوعي.

وجاء تأسيس الجمعية بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية حسب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفق رؤية المملكة 2030، حيث تتطلع الجمعية إلى تطوير بيئات العمل التطوعي من خلال الممارسة والتحسين والتطوير والتجسيد في مؤسسات القطاع غير ربحي.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
11:44 PM

"موضي بنت سلطان" رئيساً لمجلس إدارة جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي

تكفلت بتوفير مقر للجمعية وصرف رواتب الموظفين و50 ألفاً سيولة مالية

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زيد الخمشي - الرياض
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عقدت جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي مساء اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث انتخبت الجمعية العمومية الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة، والأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر آل سعود عضواً.

وانتخبت الجمعية العمومية التي حضر اجتماعها الأمير محمد بن سلطان بن ناصر آل سعود كلاً من الدكتور عبدالله سعد الرشود نائباً لرئيس مجلس الإدارة ووليد بن سعيد آل مشيط مشرفاً مالياً للجمعية، بالإضافة إلى عضوية كل من سعود فهاد العنزي وإبراهيم سليمان الغنيم والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الجاسر.

وقدمت الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر آل سعود شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، متمنية أن تسهم الجمعية في الفترة المقبلة في التأثير في تطوير العمل التطوعي، وأن تكون إحدى المؤسسات المساهمة في تفعيل رؤية المملكة 2030م.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "لزم": "أدعو الله أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يوفقنا جميعاً لتفعيل الجمعية، وتمكينها وفق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله".

وتكفلت الأميرة موضي بنت سلطان بدعم الجمعية من خلال إعادة تأهيل وتوفير المقر المناسب للجمعية، مع رواتب الموظفين والموظفات ومبلغ ٥٠ ألف ريال سيولة مالية للجمعية.


يذكر أن جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي إحدى الجمعيات المرخص لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1152 والتي تهدف لتعزيز مفهوم وثقافة العمل التطوعي وإعداد الكوادر التطوعية المتخصصة وتقديم الاستشارات المتخصصة في العمل التطوعي.

وجاء تأسيس الجمعية بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية حسب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفق رؤية المملكة 2030، حيث تتطلع الجمعية إلى تطوير بيئات العمل التطوعي من خلال الممارسة والتحسين والتطوير والتجسيد في مؤسسات القطاع غير ربحي.

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