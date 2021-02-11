النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

"الطاقة الذرية": إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

أكدت أن المسألة حساسة لأن المعدن يستخدم في صناعة الأسلحة النووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015م، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة الأممية ومقرها فيينا، في إعلان لها أنه "في 8 شباط تحققت من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران.

وأكدت الوكالة الدولية أن المسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الطاقة الذرية": إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي
سبق

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015م، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة الأممية ومقرها فيينا، في إعلان لها أنه "في 8 شباط تحققت من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران.

وأكدت الوكالة الدولية أن المسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:16 AM

"الطاقة الذرية": إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

أكدت أن المسألة حساسة لأن المعدن يستخدم في صناعة الأسلحة النووية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
248

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015م، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة الأممية ومقرها فيينا، في إعلان لها أنه "في 8 شباط تحققت من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران.

وأكدت الوكالة الدولية أن المسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,451
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,388

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة