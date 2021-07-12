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الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة زعماء لبنان لإرغامهم على تشكيل الحكومة

"لو دريان" قال: البلاد في حالة تدمير ذاتي منذ أشهر

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة.

وقال "لو دريان" للصحفيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة زعماء لبنان لإرغامهم على تشكيل الحكومة
سبق

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة.

وقال "لو دريان" للصحفيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة"، وفقاً لـ"رويترز".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:17 PM

الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة زعماء لبنان لإرغامهم على تشكيل الحكومة

"لو دريان" قال: البلاد في حالة تدمير ذاتي منذ أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة.

وقال "لو دريان" للصحفيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة"، وفقاً لـ"رويترز".

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