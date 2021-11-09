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ميزة في جوجل تعثر على حيواناتك الأليفة

كشفت تقارير صحفية عالمية، اعتماد ميزة جديدة في جوجل، يمكنها أن تعثر لك على حيواناتك الأليفة أو شبيهاتها في الأعمال الفنية المختلفة.

وتعتمد تلك الميزة المطلقة من جوجل على تطبيق "جوجل آرتس آند كلتشر"، والذي يعتمد على تقنيات التعلم الآلي للبحث في أكثر من 120 مليون صورة للعثور على ما يشبه حيوانك الأليف في الأعمال الفنية المختلفة.

ويطلق على الميزة الجديدة اسم "الحيوانات الأليفة بروتريه"، والتي يحدد فيها أفضل تطابق لحيواناتك الأليفة من أي أعمال فنية سواء في الشارع أو منقوشات في جدران معابد مصر القديمة أو المكسيك.

ويمكنك مشاركة صور الحيوانات الأليفة كصور ثابتة أو اختيار عدد قليل منها لتحويلها إلى عرض شرائح بتنسيق الصور المتحركة المعروف عن طريق ضغط زر جديدة للكاميرا على شكل "قوس قزح" في تطبيق "جوجل آرتس آند كلتشر".

وأتاحت جوجل الإصدار الجديد من التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ميزة في جوجل تعثر على حيواناتك الأليفة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، اعتماد ميزة جديدة في جوجل، يمكنها أن تعثر لك على حيواناتك الأليفة أو شبيهاتها في الأعمال الفنية المختلفة.

وتعتمد تلك الميزة المطلقة من جوجل على تطبيق "جوجل آرتس آند كلتشر"، والذي يعتمد على تقنيات التعلم الآلي للبحث في أكثر من 120 مليون صورة للعثور على ما يشبه حيوانك الأليف في الأعمال الفنية المختلفة.

ويطلق على الميزة الجديدة اسم "الحيوانات الأليفة بروتريه"، والتي يحدد فيها أفضل تطابق لحيواناتك الأليفة من أي أعمال فنية سواء في الشارع أو منقوشات في جدران معابد مصر القديمة أو المكسيك.

ويمكنك مشاركة صور الحيوانات الأليفة كصور ثابتة أو اختيار عدد قليل منها لتحويلها إلى عرض شرائح بتنسيق الصور المتحركة المعروف عن طريق ضغط زر جديدة للكاميرا على شكل "قوس قزح" في تطبيق "جوجل آرتس آند كلتشر".

وأتاحت جوجل الإصدار الجديد من التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:27 AM

ميزة في جوجل تعثر على حيواناتك الأليفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية، اعتماد ميزة جديدة في جوجل، يمكنها أن تعثر لك على حيواناتك الأليفة أو شبيهاتها في الأعمال الفنية المختلفة.

وتعتمد تلك الميزة المطلقة من جوجل على تطبيق "جوجل آرتس آند كلتشر"، والذي يعتمد على تقنيات التعلم الآلي للبحث في أكثر من 120 مليون صورة للعثور على ما يشبه حيوانك الأليف في الأعمال الفنية المختلفة.

ويطلق على الميزة الجديدة اسم "الحيوانات الأليفة بروتريه"، والتي يحدد فيها أفضل تطابق لحيواناتك الأليفة من أي أعمال فنية سواء في الشارع أو منقوشات في جدران معابد مصر القديمة أو المكسيك.

ويمكنك مشاركة صور الحيوانات الأليفة كصور ثابتة أو اختيار عدد قليل منها لتحويلها إلى عرض شرائح بتنسيق الصور المتحركة المعروف عن طريق ضغط زر جديدة للكاميرا على شكل "قوس قزح" في تطبيق "جوجل آرتس آند كلتشر".

وأتاحت جوجل الإصدار الجديد من التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,188

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