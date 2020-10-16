النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات 5 ملايين و 169386 والوفيات 152460 شخصًا

سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد البرازيل

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
01:43 AM

البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات 5 ملايين و 169386 والوفيات 152460 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
0
34

سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,943
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,497
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,433

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة