البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.
وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.
سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.
وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد البرازيل
سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.
وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.
سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.
وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.