أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف فؤاد بن أحمد الحمراني مديراً لإدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة.
"الحمراني "مديراً للزراعة بمنطقة مكة
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف فؤاد بن أحمد الحمراني مديراً لإدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة.
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"الحمراني "مديراً للزراعة بمنطقة مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-31
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:38 PM
"الحمراني "مديراً للزراعة بمنطقة مكة
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف فؤاد بن أحمد الحمراني مديراً لإدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة.
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