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جريمة بشعة.. لماذا قتل أب باكستاني ابنتيه وأطفالهما؟

أضرم النار في البيت وهم نيام

في جريمة بشعة، قتل باكستاني سبعة من أفراد أسرته بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه ليلاً وهم نيام، ويشمل القتلى ابنتيه وزوج إحداهما وأربعة أطفال هم أحفاد القاتل، لزواج إحدى ابنتيه؛ خلافاً لإرادته.

وقال مسؤول في الشرطة في تصريح إن "الشرطة تلاحق المتهم، ويدعى منصور حسين؛ للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ وسط باكستان"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "زوج مي مات أيضاً في الحريق"، مشيراً إلى أن "الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهراً على غير رغبة والدها بعد قصة حب؛ خلافاً لما يحدث في الزواج التقليدي".

وتابع أن "الحادث وقع نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".

وقال الزوج الناجي من الحريق محبوب أحمد، في تحقيق الشرطة، إنه "لم يكن في البيت وقت اشتعال النار، وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر".

وأضاف "أحمد" أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاماً)".

وقد بثت وسائل إعلام باكستانية مشاهد مروعة للمنزل المحترق، وقد دمرته النيران تماماً.

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جريمة بشعة.. لماذا قتل أب باكستاني ابنتيه وأطفالهما؟
سبق

في جريمة بشعة، قتل باكستاني سبعة من أفراد أسرته بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه ليلاً وهم نيام، ويشمل القتلى ابنتيه وزوج إحداهما وأربعة أطفال هم أحفاد القاتل، لزواج إحدى ابنتيه؛ خلافاً لإرادته.

وقال مسؤول في الشرطة في تصريح إن "الشرطة تلاحق المتهم، ويدعى منصور حسين؛ للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ وسط باكستان"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "زوج مي مات أيضاً في الحريق"، مشيراً إلى أن "الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهراً على غير رغبة والدها بعد قصة حب؛ خلافاً لما يحدث في الزواج التقليدي".

وتابع أن "الحادث وقع نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".

وقال الزوج الناجي من الحريق محبوب أحمد، في تحقيق الشرطة، إنه "لم يكن في البيت وقت اشتعال النار، وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر".

وأضاف "أحمد" أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاماً)".

وقد بثت وسائل إعلام باكستانية مشاهد مروعة للمنزل المحترق، وقد دمرته النيران تماماً.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:11 PM

جريمة بشعة.. لماذا قتل أب باكستاني ابنتيه وأطفالهما؟

أضرم النار في البيت وهم نيام

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
6,791

في جريمة بشعة، قتل باكستاني سبعة من أفراد أسرته بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه ليلاً وهم نيام، ويشمل القتلى ابنتيه وزوج إحداهما وأربعة أطفال هم أحفاد القاتل، لزواج إحدى ابنتيه؛ خلافاً لإرادته.

وقال مسؤول في الشرطة في تصريح إن "الشرطة تلاحق المتهم، ويدعى منصور حسين؛ للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ وسط باكستان"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "زوج مي مات أيضاً في الحريق"، مشيراً إلى أن "الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهراً على غير رغبة والدها بعد قصة حب؛ خلافاً لما يحدث في الزواج التقليدي".

وتابع أن "الحادث وقع نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".

وقال الزوج الناجي من الحريق محبوب أحمد، في تحقيق الشرطة، إنه "لم يكن في البيت وقت اشتعال النار، وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر".

وأضاف "أحمد" أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاماً)".

وقد بثت وسائل إعلام باكستانية مشاهد مروعة للمنزل المحترق، وقد دمرته النيران تماماً.

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