"القضاء الإداري" يوافق على اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل لائحة التفتيش القضائي

ناقش تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد بالإضافة إلى عملهم

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، جلسته عن بعد عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذْ وافق المجلس على اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى مناقشة تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى عملهم.

وأضاف الدكتور الأحيدب أنّ المجلس وافق على تعديل لائحة التفتيش القضائي.

واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.