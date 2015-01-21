لضبطه عملية تزوير وثيقة سفر.. "الفيصل" يكرّم العريف "القرني"

أشاد بجهود رجال "الجوازات" والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم

كرّم مستشار خادم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم في مقر الإمارة بجدة، العريف بدر بن علي القرني من منسوبي جوازات المنطقة، تقديرًا لتميزه في العمل وضبطه لقضية تزوير في وثائق سفر.

وخلال التكريم، الذي حضره مدير جوازات المنطقة العميد عابد الحارثي، قدّم الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن على وجه العموم ومنسوبي الجوازات بوجهٍ خاص على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من أعمال وخدمات للمواطن والمقيم.

بدوره، عبّر العميد "الحارثي"، باسمه ونيابة عن منسوبي الجوازات، عن جزيل شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه وتكريمه لرجال الأمن المتميزين وتشجيعه لهم.