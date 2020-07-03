الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة

تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.