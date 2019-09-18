الأخضر تحت "16 عامًا" يواجه نظيره السوري بالخبر

خط الدفاع : عبدالله الصويلح ، فواز الحمد ، محمد سليمان ، وليد عياش ، أحمد الجليدان ، عبدالمجيد العنزي ، صالح برناوي ، سويلم المنهالي.
خط الوسط : عبدالله الزيد ، عبدالعزيز العليوة ، فيصل العبدالواحد ، صهيب الزيد ، خالد المطيري ، فواز المطيري ، ناصر البيشان ، رافي حسين ، حسين سفياني.
خط الهجوم :
علي عبد الرؤوف ، مهند براح ، ماجد خليفة .
يُشار إلى أن الأخضر سيواجه أولاً اليوم نظيره السوري ثم يلاقي منتخب الباكستان يوم الجمعة القادم، ويختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بملاقاة منتخب عمان يوم الأحد القادم، علمًا بأن جميع مباريات المنتخب السعودي ستُقام عند الساعة (9:20) مساءً، والدخول مجاني.
خط الدفاع : عبدالله الصويلح ، فواز الحمد ، محمد سليمان ، وليد عياش ، أحمد الجليدان ، عبدالمجيد العنزي ، صالح برناوي ، سويلم المنهالي.
خط الوسط : عبدالله الزيد ، عبدالعزيز العليوة ، فيصل العبدالواحد ، صهيب الزيد ، خالد المطيري ، فواز المطيري ، ناصر البيشان ، رافي حسين ، حسين سفياني.
خط الهجوم :
علي عبد الرؤوف ، مهند براح ، ماجد خليفة .
يُشار إلى أن الأخضر سيواجه أولاً اليوم نظيره السوري ثم يلاقي منتخب الباكستان يوم الجمعة القادم، ويختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بملاقاة منتخب عمان يوم الأحد القادم، علمًا بأن جميع مباريات المنتخب السعودي ستُقام عند الساعة (9:20) مساءً، والدخول مجاني.
خط الدفاع : عبدالله الصويلح ، فواز الحمد ، محمد سليمان ، وليد عياش ، أحمد الجليدان ، عبدالمجيد العنزي ، صالح برناوي ، سويلم المنهالي.
خط الوسط : عبدالله الزيد ، عبدالعزيز العليوة ، فيصل العبدالواحد ، صهيب الزيد ، خالد المطيري ، فواز المطيري ، ناصر البيشان ، رافي حسين ، حسين سفياني.
خط الهجوم :
علي عبد الرؤوف ، مهند براح ، ماجد خليفة .
يُشار إلى أن الأخضر سيواجه أولاً اليوم نظيره السوري ثم يلاقي منتخب الباكستان يوم الجمعة القادم، ويختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بملاقاة منتخب عمان يوم الأحد القادم، علمًا بأن جميع مباريات المنتخب السعودي ستُقام عند الساعة (9:20) مساءً، والدخول مجاني.