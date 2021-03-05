النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الزهري" على الخريطة.. سير الغبار ونصيحة لمحبي البَر بتوقيع "الحصيني"

قال: يستمر مع الحرارة من بينها جنوب الريـاض والشـرقية إلا أن يصرفها الله

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يستمر سير الغبار، الذي بدأ في اللون الزهري على الخريطة عند الساعة 2:15 ظهر اليوم الجمعة، إلى نواحي جنوب الرياض، والشرقية، ثم نجران، وشرق منطقتي عسير والباحة - إلا أن يصرفه الله - مع الحرارة.

ونبّه "الحصيني" من يخرج للبر أو لمكان مكشوف، أن يتزود بملابس شتوية متوسطة، في الوسطى والشمالية وشمالي الشرقية والغربية.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزهري" على الخريطة.. سير الغبار ونصيحة لمحبي البَر بتوقيع "الحصيني"
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يستمر سير الغبار، الذي بدأ في اللون الزهري على الخريطة عند الساعة 2:15 ظهر اليوم الجمعة، إلى نواحي جنوب الرياض، والشرقية، ثم نجران، وشرق منطقتي عسير والباحة - إلا أن يصرفه الله - مع الحرارة.

ونبّه "الحصيني" من يخرج للبر أو لمكان مكشوف، أن يتزود بملابس شتوية متوسطة، في الوسطى والشمالية وشمالي الشرقية والغربية.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
03:25 PM

"الزهري" على الخريطة.. سير الغبار ونصيحة لمحبي البَر بتوقيع "الحصيني"

قال: يستمر مع الحرارة من بينها جنوب الريـاض والشـرقية إلا أن يصرفها الله

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
3,728

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يستمر سير الغبار، الذي بدأ في اللون الزهري على الخريطة عند الساعة 2:15 ظهر اليوم الجمعة، إلى نواحي جنوب الرياض، والشرقية، ثم نجران، وشرق منطقتي عسير والباحة - إلا أن يصرفه الله - مع الحرارة.

ونبّه "الحصيني" من يخرج للبر أو لمكان مكشوف، أن يتزود بملابس شتوية متوسطة، في الوسطى والشمالية وشمالي الشرقية والغربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة