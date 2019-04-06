النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض" تهنئ القحطاني لترشحه عن فئة الموظف الإداري المتميز

كُرّم بشهادات تقدير من "الوهيبي" و"الغنام"

قدّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التهنئة للموظف ناصر بن منيف العيافي القحطاني، من منسوبي مجمع الأمير متعب بن عبدالعزيز التعليمي؛ لترشحه على مستوى الإدارة في العام الدراسي 1439/ 1440 عن فئة الموظف الإداري المتميز لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة.

وتم تكريم "القحطاني" بشهادات تقدير من مدير عام التعليم حمد الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الرياض" تهنئ القحطاني لترشحه عن فئة الموظف الإداري المتميز
سبق

قدّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التهنئة للموظف ناصر بن منيف العيافي القحطاني، من منسوبي مجمع الأمير متعب بن عبدالعزيز التعليمي؛ لترشحه على مستوى الإدارة في العام الدراسي 1439/ 1440 عن فئة الموظف الإداري المتميز لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة.

وتم تكريم "القحطاني" بشهادات تقدير من مدير عام التعليم حمد الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
05:45 PM

"تعليم الرياض" تهنئ القحطاني لترشحه عن فئة الموظف الإداري المتميز

كُرّم بشهادات تقدير من "الوهيبي" و"الغنام"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
25

قدّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التهنئة للموظف ناصر بن منيف العيافي القحطاني، من منسوبي مجمع الأمير متعب بن عبدالعزيز التعليمي؛ لترشحه على مستوى الإدارة في العام الدراسي 1439/ 1440 عن فئة الموظف الإداري المتميز لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة.

وتم تكريم "القحطاني" بشهادات تقدير من مدير عام التعليم حمد الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,215
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,489
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,183
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,118

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة