أهالي محايل يُشيّعون الرقيب "عسيري" الذي استشهد بالحد الجنوبي

استُشْهِد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن

شيَّعت جموع المصلين في محافظة محايل، اليوم، الرقيب إبراهيم حسن علي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشْهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وتقدم المصلين، المحافظ علي الفلقي، ومدير الشرطة العميد مبارك القحطاني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة، والمسؤولين بالمحافظة.

وسأل الجميع المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.