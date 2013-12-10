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"هدف" يدعم 3072 متدربًا في "تمهير" خلال الربع الثالث من 2019

يهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل

بلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير)، الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3072 مستفيدًا خلال الربع الثالث من عام 2019؛ منهم 538 متدربًا و2534 متدربة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقًا لتخصصاتهم.

ويحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا؛ مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبَق له العمل أو منقطعًا عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارةُ الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262، وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ؛ حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تمهير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعم 3072 متدربًا في "تمهير" خلال الربع الثالث من 2019
سبق

بلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير)، الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3072 مستفيدًا خلال الربع الثالث من عام 2019؛ منهم 538 متدربًا و2534 متدربة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقًا لتخصصاتهم.

ويحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا؛ مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبَق له العمل أو منقطعًا عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارةُ الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262، وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ؛ حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:28 AM

"هدف" يدعم 3072 متدربًا في "تمهير" خلال الربع الثالث من 2019

يهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير)، الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3072 مستفيدًا خلال الربع الثالث من عام 2019؛ منهم 538 متدربًا و2534 متدربة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقًا لتخصصاتهم.

ويحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا؛ مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبَق له العمل أو منقطعًا عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارةُ الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262، وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ؛ حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

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