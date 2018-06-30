النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يسيطر على ميناء "حبل" ويتوغل ‏في وادي حيران بحجة

خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية أسرت فيها أحد عشر عنصراً حوثياً

أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء "حبل" الواقع ‏بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، ‏وذلك ‏خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.‏

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة: إن العملية ‏أسفرت أيضاً عن سيطرة الجيش على مواقع ‏جديدة في ‏وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة‏‏.‏

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة ‏العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن ‏العملية ‏العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات ‏البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏انطلقت في محورين؛ أحدهما على الشريط ‏الساحلي، وشاركت فيه قوات التشكيل البحري، ‏وتم ‏السيطرة من خلاله على ميناء حبل.‏

وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني ‏في وادي حيران، وسيطر على مواقع ‏كانت تتمركز فيها ‏مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أحد عشر عنصراً حوثياً؛ منهم أربعة جرحى، ‏وبينهم قيادي ميداني يُدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل ‏القيادي الحوثي بمحافظة ‏حجة، علان فضايل.‏

كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات ‏الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل ‏رشاشاً عيار ‏اثني عشر ونصف، بالإضافة إلى كمية من ‏الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.‏

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يسيطر على ميناء "حبل" ويتوغل ‏في وادي حيران بحجة
سبق

أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء "حبل" الواقع ‏بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، ‏وذلك ‏خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.‏

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة: إن العملية ‏أسفرت أيضاً عن سيطرة الجيش على مواقع ‏جديدة في ‏وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة‏‏.‏

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة ‏العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن ‏العملية ‏العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات ‏البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏انطلقت في محورين؛ أحدهما على الشريط ‏الساحلي، وشاركت فيه قوات التشكيل البحري، ‏وتم ‏السيطرة من خلاله على ميناء حبل.‏

وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني ‏في وادي حيران، وسيطر على مواقع ‏كانت تتمركز فيها ‏مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أحد عشر عنصراً حوثياً؛ منهم أربعة جرحى، ‏وبينهم قيادي ميداني يُدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل ‏القيادي الحوثي بمحافظة ‏حجة، علان فضايل.‏

كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات ‏الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل ‏رشاشاً عيار ‏اثني عشر ونصف، بالإضافة إلى كمية من ‏الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.‏

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:16 AM

الجيش اليمني يسيطر على ميناء "حبل" ويتوغل ‏في وادي حيران بحجة

خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية أسرت فيها أحد عشر عنصراً حوثياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
6,123

أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء "حبل" الواقع ‏بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، ‏وذلك ‏خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.‏

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة: إن العملية ‏أسفرت أيضاً عن سيطرة الجيش على مواقع ‏جديدة في ‏وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة‏‏.‏

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة ‏العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن ‏العملية ‏العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات ‏البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏انطلقت في محورين؛ أحدهما على الشريط ‏الساحلي، وشاركت فيه قوات التشكيل البحري، ‏وتم ‏السيطرة من خلاله على ميناء حبل.‏

وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني ‏في وادي حيران، وسيطر على مواقع ‏كانت تتمركز فيها ‏مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أحد عشر عنصراً حوثياً؛ منهم أربعة جرحى، ‏وبينهم قيادي ميداني يُدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل ‏القيادي الحوثي بمحافظة ‏حجة، علان فضايل.‏

كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات ‏الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل ‏رشاشاً عيار ‏اثني عشر ونصف، بالإضافة إلى كمية من ‏الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.‏

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة