الجيش اليمني يسيطر على ميناء "حبل" ويتوغل في وادي حيران بحجة
خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية أسرت فيها أحد عشر عنصراً حوثياً
أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء "حبل" الواقع بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.
وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة: إن العملية أسفرت أيضاً عن سيطرة الجيش على مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة.
وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن العملية العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انطلقت في محورين؛ أحدهما على الشريط الساحلي، وشاركت فيه قوات التشكيل البحري، وتم السيطرة من خلاله على ميناء حبل.
وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني في وادي حيران، وسيطر على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أحد عشر عنصراً حوثياً؛ منهم أربعة جرحى، وبينهم قيادي ميداني يُدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل القيادي الحوثي بمحافظة حجة، علان فضايل.
كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل رشاشاً عيار اثني عشر ونصف، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
الجيش اليمني يسيطر على ميناء "حبل" ويتوغل في وادي حيران بحجة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-06-30
أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء "حبل" الواقع بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.
وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة: إن العملية أسفرت أيضاً عن سيطرة الجيش على مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة.
وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن العملية العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انطلقت في محورين؛ أحدهما على الشريط الساحلي، وشاركت فيه قوات التشكيل البحري، وتم السيطرة من خلاله على ميناء حبل.
وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني في وادي حيران، وسيطر على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أحد عشر عنصراً حوثياً؛ منهم أربعة جرحى، وبينهم قيادي ميداني يُدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل القيادي الحوثي بمحافظة حجة، علان فضايل.
كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل رشاشاً عيار اثني عشر ونصف، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:16 AM
الجيش اليمني يسيطر على ميناء "حبل" ويتوغل في وادي حيران بحجة
خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية أسرت فيها أحد عشر عنصراً حوثياً
أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على ميناء "حبل" الواقع بالقرب من مديرية عبس شمال محافظة حجة، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة برية وبحرية، أطلقها أمس.
وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة: إن العملية أسفرت أيضاً عن سيطرة الجيش على مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة حجة.
وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر جوهر، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن العملية العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات البرية والبحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انطلقت في محورين؛ أحدهما على الشريط الساحلي، وشاركت فيه قوات التشكيل البحري، وتم السيطرة من خلاله على ميناء حبل.
وأشار إلى أن الجيش توغل على صعيد المحور الثاني في وادي حيران، وسيطر على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأسرت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية أحد عشر عنصراً حوثياً؛ منهم أربعة جرحى، وبينهم قيادي ميداني يُدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل القيادي الحوثي بمحافظة حجة، علان فضايل.
كما أشار بيان المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات الجيش استعادت زورقين عسكريين أحدهما يحمل رشاشاً عيار اثني عشر ونصف، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.