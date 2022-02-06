النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

32 فرصة.. "إنفاذ" يشرف على 5 مزادات عقارية في 5 مدن بالمملكة

بينها أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر ومجمعات تجارية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على 5 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 7 – 14 من شهر فبراير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 5 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
32 فرصة.. "إنفاذ" يشرف على 5 مزادات عقارية في 5 مدن بالمملكة
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على 5 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 7 – 14 من شهر فبراير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 5 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:04 PM

32 فرصة.. "إنفاذ" يشرف على 5 مزادات عقارية في 5 مدن بالمملكة

بينها أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر ومجمعات تجارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
415

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على 5 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 7 – 14 من شهر فبراير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 5 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,027

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة