الاهتمام بالإنسان والمكان أولويات زيارة أمير عسير التفقدية لبيشة وتثليث

وقف على عدد من المشاريع المقدمة لتطويرها

زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، محافظة بيشة شمال شرق منطقة عسير ضمن جولاته التفقدية الميدانية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

الخدمات الصحية

وناقش خلال الزيارة جودة الخدمات الصحية، وما تم إنجازه لعدد من المشروعات القائمة والجديدة في عامي 2020 و2021، بإلإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة وقياس الأداء الوظيفي والتحسين المستمر لبيئة العمل للممارسين الصحيين بمرحلته الأولى ونموذج الرعاية الحديث، فيما استعرض معايير الأمن والسلامة التي طبقها مستشفى الملك عبدالله، وحصوله على اعتماد "سباهي" ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه إدارة طب الأسنان بصحة بيشة وحاجة المحافظة إلى كلية طب أسنان بجامعة بيشة.

المزارع المتضررة

وبحث معاناة أصحاب المزارع المتضررة من الجفاف والحلول المقترحة لمعالجتها ومدى الاستفادة من سد الملك فهد ببيشة حيث وجه ببدء العمل لفتح السد بعد الانتهاء من تجهيز القناة والانتهاء من ذلك خلال شهر من تاريخ الزيارة.

الخدمات البلدية

وعقد الأمير تركي بن طلال اجتماعاً بمنسوبي بلدية بيشة زف خلاله البشرى لأهالي بيشة بموافقة سمو ولي العهد -حفظه الله- على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضًا حكومية، ويعلن بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية، كما بحث جودة الخدمات المقدمة شملت استعراض المشروعات المقدمة ونسب الإنجاز، ومشاريع المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية والإنارة بالمحافظة، فيما قام بجولة داخل مقر البلدية والاطلاع على المعرض المصاحب "قمم وشيم".

رياضة بيشة

وترأس أمير عسير اجتماع إدارة نادي بيشة وأعضاء المجلس لمناقشة سير أعمال النادي والخطط القادمة، حيث تمت الموافقة من قبل وزارة الرياضة على إعادة إصلاح ملعب النادي وملحقاته وطرح مناقصة لتتقدم عليها الشركات المنفذة.

جامعة بيشة

واختتم أمير منطقة عسير جولته التفقدية بعقد اجتماع بجامعة بيشة تم خلاله استعراض تأهيل وترميم ملاعب المجمع الأكاديمي بالجامعة لممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وبناء مجتمع صحي، إضافة إلى مناقشة مؤامة برامج الجامعة مع استراتيجية منطقة عسير، فيما اطلع خلال الاجتماع على نسب الإنجاز في المشروع النموذجي للملاعب والخاص بإدارة تعليم بيشة والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بناءً على موافقة وزارة التعليم.

كما استكمل أمير منطقة عسير، رئيس جولاته التفقدية بزيارة لمحافظة تثليث وقف من خلالها على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بالمحافظة ومراكزها التابعة لها.

مبادرات محافظة تثليث

وفي مستهل الجولة، اطلع على مبادرات المحافظة التي تضمنت اللقاء التشاوري الأول للمشايخ والنواب والأعيان، وآلية التنسيق الأفقي بين الإدارات، وآلية الوقوف على الحالات الإنسانية ومتابعتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

الخدمات البلدية

وناقش خلال الزيارة الخدمات البلدية المقدمة واستعرض إحصائيات رصد التشوه البصري خلال الـ 90 يومًا الماضية، فيما استعرض عددًا من المشروعات البلدية شملت مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز، وتطوير ممشى البلدية، ومشروع انشاء مركز الحي بالقيرة، ومشروع تطوير الجزيرة الوسطية.

التعليم العام والمهني

واطلع على مبادرات مكتب التعليم بالمحافظة بمراحلها، واستعرض التخصصات الجديدة بكلية العلوم والأداب بالمحافظة، فيما تابع مستجدات تلقي لقاحات كورونا لجميع منسوبي التعليم، وجاهزية المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمحافظة.

الخدمات الصحية

واستعرض سير الأعمال بمستشفى تثليث لإعطاء اللقاحات لكورونا وعدد الجرعات حتى الآن والمبادرات المقدمة خلال الحملة، ووقف على مستوى جودة مشاريع تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، واطلع على فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة.

خدمات المياه

وتابع عددًا من مشروعات المياه حيث تم الانتهاء من عمل خزانات مياه الوجيد بتثليث – كحلان – جاش – الصبيخة، وتشغيل محطة المعالجة بتثليث بعد توجيه سموه بذلك، واستخراج الرخصة البيئية، واطلع على إحصائيات توزيع كروت السقيا لما يقارب من 9600 مستفيدًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

خدمات الكهرباء

وناقش تحسين الشبكة وآلية منع الانقطاعات وتحسين مستوى الخدمة، واستعرض مبادرة شركة الكهرباء وإدارة التعليم قبل بداية العام الدراسي للتأكد من سلامة الخدمة بالمدارس والمعاهد.

خدمات المساجد

واطلع على سير أعمال فرع إدارة المساجد بالمحافظة، وآلية العمل على إزالة التشوهات البصرية من المساجد والجوامع، وتوفير العاملين وكل الخدمات للمصلين.

نادٍ رياضي

وبحث مستوى الخدمات الرياضية بمركز الحمضة، وتم تكليف شركة خاصة بالتنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية ومركز الحمضة وبلدية تثليث وبإشراف المركز لإنشاء نادٍ رياضي لفئة الشباب لقضاء أوقات فراغهم.

وفي ختام الجولة، قدّم الأمير تركي بن طلال شكره لمحافظ تثليث محمد بن جزوا، على ما قام به من موقف إنساني خلال إسعاف رجل أمن أصيب أثناء تأدية واجبه.