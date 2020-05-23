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جنوب أفريقيا: إصابات كورونا المؤكدة تتجاوز 20 ألفاً

سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 20125 حالة.

وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب أفريقيا: إصابات كورونا المؤكدة تتجاوز 20 ألفاً
سبق

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 20125 حالة.

وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
02:28 PM

جنوب أفريقيا: إصابات كورونا المؤكدة تتجاوز 20 ألفاً

سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 20125 حالة.

وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.

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