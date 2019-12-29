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جريمة حرب: ألغام الحوثي تقتل 484 مدنيًّا وتشوِّه 1245 في تعز

الميليشيا زرعت عبوات في 18 مديرية من أصل 23

أفاد المرصد اليمني للألغام بمقتل 484 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال، في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد من جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران منذ انقلابها على الشرعية، حسبما ذكر "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن ضحايا الألغام في تعز توزعوا بين 162 طفلاً و117 من النساء و205 قتلى من الرجال منذ 2015 حتى اليوم.

وبيّن أن 1245 مواطنًا تعرَّضوا لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلاً و193 امرأة و765 رجلاً.

وأشار المرصد إلى أن محافظة تعز تعد أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام؛ إذ توجد 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام، وذلك في جريمة حرب، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من الناحية القانونية.

ميليشيا الحوثي

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جريمة حرب: ألغام الحوثي تقتل 484 مدنيًّا وتشوِّه 1245 في تعز
سبق

أفاد المرصد اليمني للألغام بمقتل 484 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال، في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد من جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران منذ انقلابها على الشرعية، حسبما ذكر "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن ضحايا الألغام في تعز توزعوا بين 162 طفلاً و117 من النساء و205 قتلى من الرجال منذ 2015 حتى اليوم.

وبيّن أن 1245 مواطنًا تعرَّضوا لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلاً و193 امرأة و765 رجلاً.

وأشار المرصد إلى أن محافظة تعز تعد أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام؛ إذ توجد 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام، وذلك في جريمة حرب، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من الناحية القانونية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:29 PM

جريمة حرب: ألغام الحوثي تقتل 484 مدنيًّا وتشوِّه 1245 في تعز

الميليشيا زرعت عبوات في 18 مديرية من أصل 23

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المرصد اليمني للألغام بمقتل 484 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال، في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد من جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران منذ انقلابها على الشرعية، حسبما ذكر "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن ضحايا الألغام في تعز توزعوا بين 162 طفلاً و117 من النساء و205 قتلى من الرجال منذ 2015 حتى اليوم.

وبيّن أن 1245 مواطنًا تعرَّضوا لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلاً و193 امرأة و765 رجلاً.

وأشار المرصد إلى أن محافظة تعز تعد أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام؛ إذ توجد 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام، وذلك في جريمة حرب، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من الناحية القانونية.

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