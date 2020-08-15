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كل ما تريد معرفته عن "منصة مدرستي".. البديل التعليمي في زمن "كورونا"

"التعليم" أتاحت لها كل الكتب الدراسية وفيديوهات لشرح المواد التعليمية

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على ‫#منصة_مدرستي للتعليم الإلكتروني، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من المنصة، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

وأتاحت وزارة التعليم في المملكة رابطًا خاصًا بمنصة مدرستي الجديدة (https://vschool.sa)، والتي وضعت عليها كل الكتب الدراسية التي سوف يحتاج إليها الطلاب في كل الصفوف.

كما أتاحت من خلالها فيديوهات لشرح المواد التعليمية، حتى تسير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد بسهولة ويسر؛ وسوف يجد الطلاب المادة العلمية التي سوف يدرسونها.

وكان وزير التعليم أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كل ما تريد معرفته عن "منصة مدرستي".. البديل التعليمي في زمن "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على ‫#منصة_مدرستي للتعليم الإلكتروني، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من المنصة، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

وأتاحت وزارة التعليم في المملكة رابطًا خاصًا بمنصة مدرستي الجديدة (https://vschool.sa)، والتي وضعت عليها كل الكتب الدراسية التي سوف يحتاج إليها الطلاب في كل الصفوف.

كما أتاحت من خلالها فيديوهات لشرح المواد التعليمية، حتى تسير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد بسهولة ويسر؛ وسوف يجد الطلاب المادة العلمية التي سوف يدرسونها.

وكان وزير التعليم أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
11:04 PM

كل ما تريد معرفته عن "منصة مدرستي".. البديل التعليمي في زمن "كورونا"

"التعليم" أتاحت لها كل الكتب الدراسية وفيديوهات لشرح المواد التعليمية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
9,147

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على ‫#منصة_مدرستي للتعليم الإلكتروني، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من المنصة، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

وأتاحت وزارة التعليم في المملكة رابطًا خاصًا بمنصة مدرستي الجديدة (https://vschool.sa)، والتي وضعت عليها كل الكتب الدراسية التي سوف يحتاج إليها الطلاب في كل الصفوف.

كما أتاحت من خلالها فيديوهات لشرح المواد التعليمية، حتى تسير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد بسهولة ويسر؛ وسوف يجد الطلاب المادة العلمية التي سوف يدرسونها.

وكان وزير التعليم أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

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