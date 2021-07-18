النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئاسة الحرمين" تتأكّد من أنظمة السلامة في الحرم.. تطبيق خطة تقلبات "الطقس"

بينها أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على 48 أسطوانة

تأكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من فاعلية أنظمة مكافحة الحريق وجاهزيتها في المسجد الحرام، وهي أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على عدد (48) أسطوانة إطفاء بغاز الهالون لغرف الكهرباء، وعدد (39) صندوق إطفاء حريق موزعة على جميع الأدوار.

وكذلك شملت أنظمة مكافحة الحريق بالمسعى بحيث تحتوي على عدد (7) أسطوانات إطفاء بغازFM 200، ونظام إطفاء الحريق بالضباب المائي، وأيضاً محطة التبريد بأجياد تحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون ودورات المياه والساحات ومحطة تبريد زمزم ببدروم القشاشية وتحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه القشاشية تحتوي على عدد (4 ) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه السوق الصغير ونظام إطفاء الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضاً التأكد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة وأيضاً خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام العبيدي؛ أن الإدارة تكرّس جهدها برفع الوعي الوقائي للمجتمع بوجه عام من خلال استخدام الشاشات الإلكترونية لنشر صور ومقاطع مرئية توعوية للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة حجاج بيت لله الحرام، وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء تأديتهم العبادات ضمن مبادرة (سـلامتك راحـتنا)، كما تقوم إدارة السلامة على تكثيف الجولات الميدانية للتأكّد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة، وأيضا خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأضاف العبيدي؛ يقوم منسوبو إدارة السلامة بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس وأيضاً التنويه المستمر على قاصدي بيت الله احرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص علي لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يومياً عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت الله الحرام.

تأتي هذه الجهود المباركة ضمن توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة لضمان وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئاسة الحرمين" تتأكّد من أنظمة السلامة في الحرم.. تطبيق خطة تقلبات "الطقس"
سبق

تأكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من فاعلية أنظمة مكافحة الحريق وجاهزيتها في المسجد الحرام، وهي أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على عدد (48) أسطوانة إطفاء بغاز الهالون لغرف الكهرباء، وعدد (39) صندوق إطفاء حريق موزعة على جميع الأدوار.

وكذلك شملت أنظمة مكافحة الحريق بالمسعى بحيث تحتوي على عدد (7) أسطوانات إطفاء بغازFM 200، ونظام إطفاء الحريق بالضباب المائي، وأيضاً محطة التبريد بأجياد تحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون ودورات المياه والساحات ومحطة تبريد زمزم ببدروم القشاشية وتحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه القشاشية تحتوي على عدد (4 ) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه السوق الصغير ونظام إطفاء الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضاً التأكد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة وأيضاً خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام العبيدي؛ أن الإدارة تكرّس جهدها برفع الوعي الوقائي للمجتمع بوجه عام من خلال استخدام الشاشات الإلكترونية لنشر صور ومقاطع مرئية توعوية للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة حجاج بيت لله الحرام، وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء تأديتهم العبادات ضمن مبادرة (سـلامتك راحـتنا)، كما تقوم إدارة السلامة على تكثيف الجولات الميدانية للتأكّد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة، وأيضا خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأضاف العبيدي؛ يقوم منسوبو إدارة السلامة بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس وأيضاً التنويه المستمر على قاصدي بيت الله احرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص علي لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يومياً عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت الله الحرام.

تأتي هذه الجهود المباركة ضمن توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة لضمان وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:32 PM

"رئاسة الحرمين" تتأكّد من أنظمة السلامة في الحرم.. تطبيق خطة تقلبات "الطقس"

بينها أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على 48 أسطوانة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
180

تأكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من فاعلية أنظمة مكافحة الحريق وجاهزيتها في المسجد الحرام، وهي أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على عدد (48) أسطوانة إطفاء بغاز الهالون لغرف الكهرباء، وعدد (39) صندوق إطفاء حريق موزعة على جميع الأدوار.

وكذلك شملت أنظمة مكافحة الحريق بالمسعى بحيث تحتوي على عدد (7) أسطوانات إطفاء بغازFM 200، ونظام إطفاء الحريق بالضباب المائي، وأيضاً محطة التبريد بأجياد تحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون ودورات المياه والساحات ومحطة تبريد زمزم ببدروم القشاشية وتحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه القشاشية تحتوي على عدد (4 ) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه السوق الصغير ونظام إطفاء الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضاً التأكد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة وأيضاً خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام العبيدي؛ أن الإدارة تكرّس جهدها برفع الوعي الوقائي للمجتمع بوجه عام من خلال استخدام الشاشات الإلكترونية لنشر صور ومقاطع مرئية توعوية للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة حجاج بيت لله الحرام، وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء تأديتهم العبادات ضمن مبادرة (سـلامتك راحـتنا)، كما تقوم إدارة السلامة على تكثيف الجولات الميدانية للتأكّد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة، وأيضا خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأضاف العبيدي؛ يقوم منسوبو إدارة السلامة بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس وأيضاً التنويه المستمر على قاصدي بيت الله احرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص علي لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يومياً عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت الله الحرام.

تأتي هذه الجهود المباركة ضمن توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة لضمان وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,964
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة