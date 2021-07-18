"رئاسة الحرمين" تتأكّد من أنظمة السلامة في الحرم.. تطبيق خطة تقلبات "الطقس"

بينها أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على 48 أسطوانة

تأكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من فاعلية أنظمة مكافحة الحريق وجاهزيتها في المسجد الحرام، وهي أنظمة مكافحة الحريق بالتوسعة السعودية الثانية وتحتوي على عدد (48) أسطوانة إطفاء بغاز الهالون لغرف الكهرباء، وعدد (39) صندوق إطفاء حريق موزعة على جميع الأدوار.

وكذلك شملت أنظمة مكافحة الحريق بالمسعى بحيث تحتوي على عدد (7) أسطوانات إطفاء بغازFM 200، ونظام إطفاء الحريق بالضباب المائي، وأيضاً محطة التبريد بأجياد تحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون ودورات المياه والساحات ومحطة تبريد زمزم ببدروم القشاشية وتحتوي على عدد (8) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه القشاشية تحتوي على عدد (4 ) أسطوانات إطفاء بغاز الهالون، ودورات مياه السوق الصغير ونظام إطفاء الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضاً التأكد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة وأيضاً خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام العبيدي؛ أن الإدارة تكرّس جهدها برفع الوعي الوقائي للمجتمع بوجه عام من خلال استخدام الشاشات الإلكترونية لنشر صور ومقاطع مرئية توعوية للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة حجاج بيت لله الحرام، وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء تأديتهم العبادات ضمن مبادرة (سـلامتك راحـتنا)، كما تقوم إدارة السلامة على تكثيف الجولات الميدانية للتأكّد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة، وأيضا خلو الممرات المخصصة لتفويج الحشود.

وأضاف العبيدي؛ يقوم منسوبو إدارة السلامة بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس وأيضاً التنويه المستمر على قاصدي بيت الله احرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص علي لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يومياً عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت الله الحرام.

تأتي هذه الجهود المباركة ضمن توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة لضمان وسلامة قاصدي المسجد الحرام.