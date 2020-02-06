حصلت جامعة تبوك على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن الجامعة وضعت أمامها أهدافًا وخططًا وبرامج لتحقيق أعلى معايير الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي. وأضاف الدكتور الذيابي أن الجامعة سعت منذ بداية تأسيسها إلى نيل هذا الاعتماد والذي حققته بعد أن استوفت كافة شروط ومعايير الجودة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي. وأشار الذيابي إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد أن حققت الجامعة كافة المتطلبات والمعايير التي وضعها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل جوانب تعليمية وأكاديمية وإدارية وخدمية، إلى جانب المرافق والتجهيزات الحيوية. يذكر أن منح هيئة تقويم التعليم جامعة تبوك الاعتماد جاء بعد زيارة استمرت لمدة أسبوع لفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي سبقتها زيارات عديدة للتأكد من جاهزية الجامعة واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية.

جامعة تبوك تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات بدر الجبل سبق 2020-02-06 حصلت جامعة تبوك على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.



وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن الجامعة وضعت أمامها أهدافًا وخططًا وبرامج لتحقيق أعلى معايير الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي.



وأضاف الدكتور الذيابي أن الجامعة سعت منذ بداية تأسيسها إلى نيل هذا الاعتماد والذي حققته بعد أن استوفت كافة شروط ومعايير الجودة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي.



وأشار الذيابي إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد أن حققت الجامعة كافة المتطلبات والمعايير التي وضعها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل جوانب تعليمية وأكاديمية وإدارية وخدمية، إلى جانب المرافق والتجهيزات الحيوية.



يذكر أن منح هيئة تقويم التعليم جامعة تبوك الاعتماد جاء بعد زيارة استمرت لمدة أسبوع لفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي سبقتها زيارات عديدة للتأكد من جاهزية الجامعة واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 06:56 PM

جامعة تبوك تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات بعد أن حققت كافة المتطلبات والمعايير التي وضعها المركز





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حصلت جامعة تبوك على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.



وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن الجامعة وضعت أمامها أهدافًا وخططًا وبرامج لتحقيق أعلى معايير الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي.



وأضاف الدكتور الذيابي أن الجامعة سعت منذ بداية تأسيسها إلى نيل هذا الاعتماد والذي حققته بعد أن استوفت كافة شروط ومعايير الجودة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي.



وأشار الذيابي إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد أن حققت الجامعة كافة المتطلبات والمعايير التي وضعها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل جوانب تعليمية وأكاديمية وإدارية وخدمية، إلى جانب المرافق والتجهيزات الحيوية.



يذكر أن منح هيئة تقويم التعليم جامعة تبوك الاعتماد جاء بعد زيارة استمرت لمدة أسبوع لفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي سبقتها زيارات عديدة للتأكد من جاهزية الجامعة واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية.