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تغريدة محذوفة.. "بلدية الليث" تتراجع عن استقبال طلبات البسطات الرمضانية

فيما أعلنت "أمانة جدة" استمرار إيقاف الرخص ضمن احترازات "كورونا"

تراجعت بلدية الليث، عن إعلانها الأخير حول بدء استقبال الطلبات الخاصة بالبسطات الرمضانية؛ بعد أن بثت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" انتهت بحذف تلك التغريدة.

وكانت "بلدية الليث" قد أعلنت عبر حسابها على "تويتر"، عن رغبتها في استقبال الطلبات الخاصة بالبسطات الرمضانية، وحصرت أوقات استقبال الطلبات بين منتصف شهر شعبان الجاري إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن تحذف ذلك الإعلان، في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة جدة استمرار إيقاف رخص البسطات الرمضانية احترازيًّا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسارعت بلدية الليث، عقب استفسار "سبق"، صباح اليوم، حول تداعيات إعلانها المخالف لإعلان أمانة جدة، وغردت قائلة: "بلدية محافظة الليث تعلن إيقاف التصاريح واستقبال طلبات البسطات الرمضانية احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي ‎فيروس كورونا".

وكان حساب بلدية الليث على "تويتر" قد تعرض للاختراق والاستيلاء على يد مجهول قبل عدة أسابيع؛ فيما تم استعادته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغريدة محذوفة.. "بلدية الليث" تتراجع عن استقبال طلبات البسطات الرمضانية
سبق

تراجعت بلدية الليث، عن إعلانها الأخير حول بدء استقبال الطلبات الخاصة بالبسطات الرمضانية؛ بعد أن بثت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" انتهت بحذف تلك التغريدة.

وكانت "بلدية الليث" قد أعلنت عبر حسابها على "تويتر"، عن رغبتها في استقبال الطلبات الخاصة بالبسطات الرمضانية، وحصرت أوقات استقبال الطلبات بين منتصف شهر شعبان الجاري إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن تحذف ذلك الإعلان، في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة جدة استمرار إيقاف رخص البسطات الرمضانية احترازيًّا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسارعت بلدية الليث، عقب استفسار "سبق"، صباح اليوم، حول تداعيات إعلانها المخالف لإعلان أمانة جدة، وغردت قائلة: "بلدية محافظة الليث تعلن إيقاف التصاريح واستقبال طلبات البسطات الرمضانية احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي ‎فيروس كورونا".

وكان حساب بلدية الليث على "تويتر" قد تعرض للاختراق والاستيلاء على يد مجهول قبل عدة أسابيع؛ فيما تم استعادته.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:33 AM

تغريدة محذوفة.. "بلدية الليث" تتراجع عن استقبال طلبات البسطات الرمضانية

فيما أعلنت "أمانة جدة" استمرار إيقاف الرخص ضمن احترازات "كورونا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تراجعت بلدية الليث، عن إعلانها الأخير حول بدء استقبال الطلبات الخاصة بالبسطات الرمضانية؛ بعد أن بثت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" انتهت بحذف تلك التغريدة.

وكانت "بلدية الليث" قد أعلنت عبر حسابها على "تويتر"، عن رغبتها في استقبال الطلبات الخاصة بالبسطات الرمضانية، وحصرت أوقات استقبال الطلبات بين منتصف شهر شعبان الجاري إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن تحذف ذلك الإعلان، في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة جدة استمرار إيقاف رخص البسطات الرمضانية احترازيًّا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسارعت بلدية الليث، عقب استفسار "سبق"، صباح اليوم، حول تداعيات إعلانها المخالف لإعلان أمانة جدة، وغردت قائلة: "بلدية محافظة الليث تعلن إيقاف التصاريح واستقبال طلبات البسطات الرمضانية احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي ‎فيروس كورونا".

وكان حساب بلدية الليث على "تويتر" قد تعرض للاختراق والاستيلاء على يد مجهول قبل عدة أسابيع؛ فيما تم استعادته.

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