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أمير تبوك يستقبل المهنئين بحلول رمضان ويقيم لهم مائدة إفطار بقصر الإمارة

بمشاركة رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل .. جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك مساء اليوم في القصر الحكومي, المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.

فيما بادل أمير المنطقة الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وتناول الجميع في الختام مأدبة الإفطار التي أقامها أمير المنطقة بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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أمير تبوك يستقبل المهنئين بحلول رمضان ويقيم لهم مائدة إفطار بقصر الإمارة
سبق

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل .. جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك مساء اليوم في القصر الحكومي, المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.

فيما بادل أمير المنطقة الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وتناول الجميع في الختام مأدبة الإفطار التي أقامها أمير المنطقة بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:52 PM

أمير تبوك يستقبل المهنئين بحلول رمضان ويقيم لهم مائدة إفطار بقصر الإمارة

بمشاركة رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل .. جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك مساء اليوم في القصر الحكومي, المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.

فيما بادل أمير المنطقة الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وتناول الجميع في الختام مأدبة الإفطار التي أقامها أمير المنطقة بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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