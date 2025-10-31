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من 1 نوفمبر.. سفارة المملكة في أوكرانيا تؤكّد ضرورة إبراز وثيقة جرعتَي كورونا

بجميع الأماكن العامة.. المطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية

أكّدت سفارة المملكة في أوكرانيا أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتَيْن من لقاح كورونا سيكون إلزامياً بدءاً من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنوّه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت أنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداءً من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتَيْن من اللقاح ويُستثنى المرافقون أقل من ١٨ سنة.

وأضافت: وذلك في جميع الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية.

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من 1 نوفمبر.. سفارة المملكة في أوكرانيا تؤكّد ضرورة إبراز وثيقة جرعتَي كورونا
سبق

أكّدت سفارة المملكة في أوكرانيا أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتَيْن من لقاح كورونا سيكون إلزامياً بدءاً من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنوّه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت أنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداءً من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتَيْن من اللقاح ويُستثنى المرافقون أقل من ١٨ سنة.

وأضافت: وذلك في جميع الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
10:06 AM

من 1 نوفمبر.. سفارة المملكة في أوكرانيا تؤكّد ضرورة إبراز وثيقة جرعتَي كورونا

بجميع الأماكن العامة.. المطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت سفارة المملكة في أوكرانيا أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتَيْن من لقاح كورونا سيكون إلزامياً بدءاً من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنوّه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت أنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداءً من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتَيْن من اللقاح ويُستثنى المرافقون أقل من ١٨ سنة.

وأضافت: وذلك في جميع الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,870
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201,250 سيارة ..

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11,872
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38 مليار ..

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