من 1 نوفمبر.. سفارة المملكة في أوكرانيا تؤكّد ضرورة إبراز وثيقة جرعتَي كورونا

بجميع الأماكن العامة.. المطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية

أكّدت سفارة المملكة في أوكرانيا أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتَيْن من لقاح كورونا سيكون إلزامياً بدءاً من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنوّه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت أنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداءً من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتَيْن من اللقاح ويُستثنى المرافقون أقل من ١٨ سنة.

وأضافت: وذلك في جميع الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية.