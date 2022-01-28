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أمير القصيم: "يوم التأسيس" توثيق مستحق لتاريخ مراحل المملكة

اعتبره مناسبة وطنية تؤكد مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم، يمثل توثيقاً مستحقاً لتاريخ مراحل بلادنا الغالية والحقب التاريخية للمملكة العربية السعودية وقياداتها العظيمة على مر التاريخ، كما أنها مناسبة وطنية تاريخية تؤكد مدى رسوخ وثبات الحكم ونظام الدولة السعودية لأكثر من ثلاثة قرون.

وقال في تصريح بهذه المناسبة، إن "صدور الأمر الكريم بذكرى يوم التأسيس، يجسِّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على توثيق المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية، لتطلع الأجيال الجديدة والعالم أجمع على أمجاد هذا الوطن الضاربة في التاريخ، وليكون هذا اليوم ذكرى وطنية ومصدر فخر لأبناء وطننا الغالي، نستذكر من خلاله تضحيات الآباء والأجداد في الدفاع عن الدولة، إذْ تصدوا للأعداء وعانوا من التحديات الكثيرة حتى نجحوا بإقامة دولة مباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت الانطلاقة من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139 هـ / 1727 م لتخدم الدين والإنسان واستمرت حتى يومنا الحاضر".

وأضاف "يوم التأسيس يمثل ذكرى تاريخية عظيمة لوطننا العظيم فهي الأساس الذي من خلالها تشكَّلت وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث، بعد أن عانت من الفرقة والشتات والخوف والجهل، وبفضل الله ثم بفضل تمسك هذه الدولة بعقيدة التوحيد، أرست دعائم الأمن والوحدة بعد الشتات، وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان وأن يحفظ قيادتها".

يوم التأسيس الدرعية الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم: "يوم التأسيس" توثيق مستحق لتاريخ مراحل المملكة
سبق

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم، يمثل توثيقاً مستحقاً لتاريخ مراحل بلادنا الغالية والحقب التاريخية للمملكة العربية السعودية وقياداتها العظيمة على مر التاريخ، كما أنها مناسبة وطنية تاريخية تؤكد مدى رسوخ وثبات الحكم ونظام الدولة السعودية لأكثر من ثلاثة قرون.

وقال في تصريح بهذه المناسبة، إن "صدور الأمر الكريم بذكرى يوم التأسيس، يجسِّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على توثيق المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية، لتطلع الأجيال الجديدة والعالم أجمع على أمجاد هذا الوطن الضاربة في التاريخ، وليكون هذا اليوم ذكرى وطنية ومصدر فخر لأبناء وطننا الغالي، نستذكر من خلاله تضحيات الآباء والأجداد في الدفاع عن الدولة، إذْ تصدوا للأعداء وعانوا من التحديات الكثيرة حتى نجحوا بإقامة دولة مباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت الانطلاقة من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139 هـ / 1727 م لتخدم الدين والإنسان واستمرت حتى يومنا الحاضر".

وأضاف "يوم التأسيس يمثل ذكرى تاريخية عظيمة لوطننا العظيم فهي الأساس الذي من خلالها تشكَّلت وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث، بعد أن عانت من الفرقة والشتات والخوف والجهل، وبفضل الله ثم بفضل تمسك هذه الدولة بعقيدة التوحيد، أرست دعائم الأمن والوحدة بعد الشتات، وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان وأن يحفظ قيادتها".

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
09:02 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:09 AM

أمير القصيم: "يوم التأسيس" توثيق مستحق لتاريخ مراحل المملكة

اعتبره مناسبة وطنية تؤكد مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم، يمثل توثيقاً مستحقاً لتاريخ مراحل بلادنا الغالية والحقب التاريخية للمملكة العربية السعودية وقياداتها العظيمة على مر التاريخ، كما أنها مناسبة وطنية تاريخية تؤكد مدى رسوخ وثبات الحكم ونظام الدولة السعودية لأكثر من ثلاثة قرون.

وقال في تصريح بهذه المناسبة، إن "صدور الأمر الكريم بذكرى يوم التأسيس، يجسِّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على توثيق المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية، لتطلع الأجيال الجديدة والعالم أجمع على أمجاد هذا الوطن الضاربة في التاريخ، وليكون هذا اليوم ذكرى وطنية ومصدر فخر لأبناء وطننا الغالي، نستذكر من خلاله تضحيات الآباء والأجداد في الدفاع عن الدولة، إذْ تصدوا للأعداء وعانوا من التحديات الكثيرة حتى نجحوا بإقامة دولة مباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت الانطلاقة من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139 هـ / 1727 م لتخدم الدين والإنسان واستمرت حتى يومنا الحاضر".

وأضاف "يوم التأسيس يمثل ذكرى تاريخية عظيمة لوطننا العظيم فهي الأساس الذي من خلالها تشكَّلت وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث، بعد أن عانت من الفرقة والشتات والخوف والجهل، وبفضل الله ثم بفضل تمسك هذه الدولة بعقيدة التوحيد، أرست دعائم الأمن والوحدة بعد الشتات، وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان وأن يحفظ قيادتها".

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