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تفاعلًا مع "سبق".. الجهات المعنية تتسلم "مجهول كوبري النورية"

اتخذه مقرًّا ينام ويمكث فيه أكثر من شهر وبدت عليه مظاهر الأمراض

تَسَلّمت الجهات ذات العلاقة "مجهول كوبري النورية"؛ وذلك بعد ساعات من نشر "سبق" تقريرًا عنه بعنوان "مجهول كوبري النورية يفترش الأسفلت"؛ حيث سُلّم الشخص المجهول لمركز شرطة التنعيم.

وتفصيلًا، باشرت الجهات ذات العلاقة، الموقع الذي يقطنه أحد الأشخاص لأكثر من شهر تحت كوبري النورية، ووقفت عليه، وتم تسليمه إلى مركز شرطة التنعيم، التي بدورها تَوَلّت إعداد محضر بالحالة ورفع تقريرها لجهة الاختصاص، والتي بدورها استقبلت المجهول تمهيدًا لإكمال باقي إجراءاته.

وكان أحد الأشخاص قد اتخذ من كوبري النورية مقرًّا له ينام ويمكث فيه لأكثر من شهر، وعليه آثار الإعياء والتعب، ويبدو أنه يعاني أمراضًا صحية.

مجهول كوبري النورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع "سبق".. الجهات المعنية تتسلم "مجهول كوبري النورية"
سبق

تَسَلّمت الجهات ذات العلاقة "مجهول كوبري النورية"؛ وذلك بعد ساعات من نشر "سبق" تقريرًا عنه بعنوان "مجهول كوبري النورية يفترش الأسفلت"؛ حيث سُلّم الشخص المجهول لمركز شرطة التنعيم.

وتفصيلًا، باشرت الجهات ذات العلاقة، الموقع الذي يقطنه أحد الأشخاص لأكثر من شهر تحت كوبري النورية، ووقفت عليه، وتم تسليمه إلى مركز شرطة التنعيم، التي بدورها تَوَلّت إعداد محضر بالحالة ورفع تقريرها لجهة الاختصاص، والتي بدورها استقبلت المجهول تمهيدًا لإكمال باقي إجراءاته.

وكان أحد الأشخاص قد اتخذ من كوبري النورية مقرًّا له ينام ويمكث فيه لأكثر من شهر، وعليه آثار الإعياء والتعب، ويبدو أنه يعاني أمراضًا صحية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:27 PM

تفاعلًا مع "سبق".. الجهات المعنية تتسلم "مجهول كوبري النورية"

اتخذه مقرًّا ينام ويمكث فيه أكثر من شهر وبدت عليه مظاهر الأمراض

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,009

تَسَلّمت الجهات ذات العلاقة "مجهول كوبري النورية"؛ وذلك بعد ساعات من نشر "سبق" تقريرًا عنه بعنوان "مجهول كوبري النورية يفترش الأسفلت"؛ حيث سُلّم الشخص المجهول لمركز شرطة التنعيم.

وتفصيلًا، باشرت الجهات ذات العلاقة، الموقع الذي يقطنه أحد الأشخاص لأكثر من شهر تحت كوبري النورية، ووقفت عليه، وتم تسليمه إلى مركز شرطة التنعيم، التي بدورها تَوَلّت إعداد محضر بالحالة ورفع تقريرها لجهة الاختصاص، والتي بدورها استقبلت المجهول تمهيدًا لإكمال باقي إجراءاته.

وكان أحد الأشخاص قد اتخذ من كوبري النورية مقرًّا له ينام ويمكث فيه لأكثر من شهر، وعليه آثار الإعياء والتعب، ويبدو أنه يعاني أمراضًا صحية.

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