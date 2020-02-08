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صور الأقمار الصناعية: رياح وأتربة على "الجوف والشمالية"

"الأرصاد": الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المنطقتين.

الأرصاد غبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور الأقمار الصناعية: رياح وأتربة على "الجوف والشمالية"
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المنطقتين.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
02:55 PM

صور الأقمار الصناعية: رياح وأتربة على "الجوف والشمالية"

"الأرصاد": الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المنطقتين.

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