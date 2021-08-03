المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)
توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.
سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-03
توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.
سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:56 AM
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)
توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.
سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.