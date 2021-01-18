النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال زياراته الميدانية.. مدير تعليم "رجال ألمع" يلتقي عددًا من الطلاب

شاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري

التقى مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العمري بعدد من طلاب المدراس أثناء زياراته الميدانية لمدارس المحافظة لمتابعة تسليم المقررات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وناقش العمري خلال لقائه بالطلبة نجاحات منصة مدرستي وأبرز النتائج المتحققة خلال الفصل الدراسي الأول، وكيفية الاستمرار على النهج المميّز الذي قطفوا ثماره بالتشارك مع معلميهم وأسرهم، مؤكدًا دعم كافة فرق العمل والأقسام ذات العلاقة بإدارة التعليم لتذليل التحديات التي قد تواجههم وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل إنجاح عمليات التعليم والتعلم عن بعُد لمواكبة الآمال والطموحات التي تتطلع إليها وزارة التعليم وتحقيقًا لمستهدفات التعليم في إكسابهم المعارف والمهارات التي تتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل وتسهم في تهيئتهم لوظائف المستقبل وريادة الأعمال واختيار المسار العلمي الصحيح.

وأشاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري في المجتمع التعليمي الذين لم يدخروا جهدًا في تجاوز العقبات والتحديات ومواصلة النجاحات والعطاء المثمر الذي انعكس بالشكل الإيجابي على استمرار عمليات التعليم عن بعُد.

مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العمري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
خلال زياراته الميدانية.. مدير تعليم "رجال ألمع" يلتقي عددًا من الطلاب
سبق

التقى مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العمري بعدد من طلاب المدراس أثناء زياراته الميدانية لمدارس المحافظة لمتابعة تسليم المقررات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وناقش العمري خلال لقائه بالطلبة نجاحات منصة مدرستي وأبرز النتائج المتحققة خلال الفصل الدراسي الأول، وكيفية الاستمرار على النهج المميّز الذي قطفوا ثماره بالتشارك مع معلميهم وأسرهم، مؤكدًا دعم كافة فرق العمل والأقسام ذات العلاقة بإدارة التعليم لتذليل التحديات التي قد تواجههم وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل إنجاح عمليات التعليم والتعلم عن بعُد لمواكبة الآمال والطموحات التي تتطلع إليها وزارة التعليم وتحقيقًا لمستهدفات التعليم في إكسابهم المعارف والمهارات التي تتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل وتسهم في تهيئتهم لوظائف المستقبل وريادة الأعمال واختيار المسار العلمي الصحيح.

وأشاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري في المجتمع التعليمي الذين لم يدخروا جهدًا في تجاوز العقبات والتحديات ومواصلة النجاحات والعطاء المثمر الذي انعكس بالشكل الإيجابي على استمرار عمليات التعليم عن بعُد.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
02:57 PM

خلال زياراته الميدانية.. مدير تعليم "رجال ألمع" يلتقي عددًا من الطلاب

شاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري

A A A
فايع الزيادي - رجال ألمع
0
40

التقى مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العمري بعدد من طلاب المدراس أثناء زياراته الميدانية لمدارس المحافظة لمتابعة تسليم المقررات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وناقش العمري خلال لقائه بالطلبة نجاحات منصة مدرستي وأبرز النتائج المتحققة خلال الفصل الدراسي الأول، وكيفية الاستمرار على النهج المميّز الذي قطفوا ثماره بالتشارك مع معلميهم وأسرهم، مؤكدًا دعم كافة فرق العمل والأقسام ذات العلاقة بإدارة التعليم لتذليل التحديات التي قد تواجههم وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل إنجاح عمليات التعليم والتعلم عن بعُد لمواكبة الآمال والطموحات التي تتطلع إليها وزارة التعليم وتحقيقًا لمستهدفات التعليم في إكسابهم المعارف والمهارات التي تتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل وتسهم في تهيئتهم لوظائف المستقبل وريادة الأعمال واختيار المسار العلمي الصحيح.

وأشاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري في المجتمع التعليمي الذين لم يدخروا جهدًا في تجاوز العقبات والتحديات ومواصلة النجاحات والعطاء المثمر الذي انعكس بالشكل الإيجابي على استمرار عمليات التعليم عن بعُد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,428
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,825
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,839

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة