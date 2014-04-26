ينبع.. إغلاق 4 منشآت مخالفة خلال الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات

نفّذتها الشرطة والبلدية والتجارة والصحة.. وشملت الأسواق والأماكن العامة بالمحافظة

تُواصل الجهات المعنية في محافظة ينبع -ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي- جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا، شملت الجولة الميدانية الأسواقَ التجارية والغذائية والأماكن العامة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت؛ وذلك لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة، والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا وإشعار بعض المنشآت غير متقيدة بالإجراءات الاحترازية.

من جهة ثانية، ‏تواصل الفِرَق الرقابية ببلدية محافظة ينبع وبمشاركة ‎شرطة المحافظة ووزارة التجارة، جولاتها على المنشآت لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة، والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا حيث تهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي؛ لتشمل الأماكن العامة والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.