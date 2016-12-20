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أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" عند 71.05 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير انخفضت 3.8%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، في ظل زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في أوروبا والولايات المتحدة؛ مما أثار مخاوف المستثمرين بأن تطبيق قيود جديدة للتصدي للفيروس؛ قد يؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وقال "كليفن وونج" محلل السوق لدى "سي إم سي ماركتس" CMC Markets في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن هبوط أسعار النفط حدث نتيجة المخاوف المتعلقة بتقييدٍ وشيكٍ للأنشطة الاقتصادية عالميًّا؛ من أجل احتواء زيادة الإصابات بـ"أوميكرون"؛ الأمر الذي يزيد من مخاطر تباطؤ الطلب.

وأشارت الوكالة إلى أن هولندا بدأت الأحد في تطبيق إجراءات إغلاق جديدة، وسط احتمالات بتطبيق المزيد من القيود المتعلقة بالجائحة قبل عطلات الكريسماس والعام الجديد في العديد من الدول الأوروبية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 3.4% إلى 71.05 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 3.8% عند 68.18 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" عند 71.05 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، في ظل زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في أوروبا والولايات المتحدة؛ مما أثار مخاوف المستثمرين بأن تطبيق قيود جديدة للتصدي للفيروس؛ قد يؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وقال "كليفن وونج" محلل السوق لدى "سي إم سي ماركتس" CMC Markets في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن هبوط أسعار النفط حدث نتيجة المخاوف المتعلقة بتقييدٍ وشيكٍ للأنشطة الاقتصادية عالميًّا؛ من أجل احتواء زيادة الإصابات بـ"أوميكرون"؛ الأمر الذي يزيد من مخاطر تباطؤ الطلب.

وأشارت الوكالة إلى أن هولندا بدأت الأحد في تطبيق إجراءات إغلاق جديدة، وسط احتمالات بتطبيق المزيد من القيود المتعلقة بالجائحة قبل عطلات الكريسماس والعام الجديد في العديد من الدول الأوروبية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 3.4% إلى 71.05 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 3.8% عند 68.18 دولارًا للبرميل.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:34 AM

أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" عند 71.05 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير انخفضت 3.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، في ظل زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في أوروبا والولايات المتحدة؛ مما أثار مخاوف المستثمرين بأن تطبيق قيود جديدة للتصدي للفيروس؛ قد يؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وقال "كليفن وونج" محلل السوق لدى "سي إم سي ماركتس" CMC Markets في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن هبوط أسعار النفط حدث نتيجة المخاوف المتعلقة بتقييدٍ وشيكٍ للأنشطة الاقتصادية عالميًّا؛ من أجل احتواء زيادة الإصابات بـ"أوميكرون"؛ الأمر الذي يزيد من مخاطر تباطؤ الطلب.

وأشارت الوكالة إلى أن هولندا بدأت الأحد في تطبيق إجراءات إغلاق جديدة، وسط احتمالات بتطبيق المزيد من القيود المتعلقة بالجائحة قبل عطلات الكريسماس والعام الجديد في العديد من الدول الأوروبية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 3.4% إلى 71.05 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 3.8% عند 68.18 دولارًا للبرميل.

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