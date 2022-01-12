النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الرائد

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تخوّله تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي. وكان الاتحاد قد تعاقد مؤخرًا مع المهاجم المغربي الشهير "عبد الرزاق حمدالله" قادمًا من النصر، وبات بإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق بدءًا من مباراة الرائد، الجمعة المقبل، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وضم الاتحاد: المدافع "أحمد شراحيلي" القادم من نادي الشباب، لكن تبقى في عقد اللاعب 6 أشهر، وبالتالي تسعى الإدارة الاتحادية لشراء المدة المتبقية.

كما أنهى النادي الجداوي مساء أمس علاقته التعاقدية مع المحترف الفرنسي يوسف نياكتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الرائد
سبق

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تخوّله تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي. وكان الاتحاد قد تعاقد مؤخرًا مع المهاجم المغربي الشهير "عبد الرزاق حمدالله" قادمًا من النصر، وبات بإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق بدءًا من مباراة الرائد، الجمعة المقبل، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وضم الاتحاد: المدافع "أحمد شراحيلي" القادم من نادي الشباب، لكن تبقى في عقد اللاعب 6 أشهر، وبالتالي تسعى الإدارة الاتحادية لشراء المدة المتبقية.

كما أنهى النادي الجداوي مساء أمس علاقته التعاقدية مع المحترف الفرنسي يوسف نياكتي.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:22 PM

بعد حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الرائد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,198

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تخوّله تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي. وكان الاتحاد قد تعاقد مؤخرًا مع المهاجم المغربي الشهير "عبد الرزاق حمدالله" قادمًا من النصر، وبات بإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق بدءًا من مباراة الرائد، الجمعة المقبل، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وضم الاتحاد: المدافع "أحمد شراحيلي" القادم من نادي الشباب، لكن تبقى في عقد اللاعب 6 أشهر، وبالتالي تسعى الإدارة الاتحادية لشراء المدة المتبقية.

كما أنهى النادي الجداوي مساء أمس علاقته التعاقدية مع المحترف الفرنسي يوسف نياكتي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,484
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة