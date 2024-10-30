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"المرور" يحذّر: التجاوز من أكتاف الطريق يسبّب الحوادث ويربك حركة السير

قال: تنتج عنه إصابات في الأرواح والممتلكات ويعطل سير مركبات الطوارئ

حذّر المرور السعودي من مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق؛ كونه يسبّب كثيراً من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر حسابه بتويتر، أن الآثار المترتبة على مخالفة التجاوز من أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع الحوادث، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

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"المرور" يحذّر: التجاوز من أكتاف الطريق يسبّب الحوادث ويربك حركة السير
سبق

حذّر المرور السعودي من مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق؛ كونه يسبّب كثيراً من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر حسابه بتويتر، أن الآثار المترتبة على مخالفة التجاوز من أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع الحوادث، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:59 AM

"المرور" يحذّر: التجاوز من أكتاف الطريق يسبّب الحوادث ويربك حركة السير

قال: تنتج عنه إصابات في الأرواح والممتلكات ويعطل سير مركبات الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر المرور السعودي من مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق؛ كونه يسبّب كثيراً من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر حسابه بتويتر، أن الآثار المترتبة على مخالفة التجاوز من أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع الحوادث، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,821
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,851
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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