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حصيلة حادث اشتعال حافلة الطالبات بمحايل .. ٤ إصابات

إدارة التعليم : ٣ منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة

أكّدت "تعليم محايل" إصابة 4 طالبات في حادث حافلة طالبات مدرسة المربع.

وقالت إدارة تعليم محايل "وقع صباح اليوم حادث مروري على إحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى في أثناء توجههن إلى المدرسة، وتم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونُقل 4 طالبات للمستشفى؛ ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة.

وتم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قِبل مدير التعليم، وبدوره شكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث مع خالص الدعاء للطالبات بالشفاء العاجل.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادث في حينه صباح اليوم.

تعليم محايل حادث مروري حافلات النقل المدرسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصيلة حادث اشتعال حافلة الطالبات بمحايل .. ٤ إصابات
سبق

أكّدت "تعليم محايل" إصابة 4 طالبات في حادث حافلة طالبات مدرسة المربع.

وقالت إدارة تعليم محايل "وقع صباح اليوم حادث مروري على إحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى في أثناء توجههن إلى المدرسة، وتم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونُقل 4 طالبات للمستشفى؛ ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة.

وتم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قِبل مدير التعليم، وبدوره شكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث مع خالص الدعاء للطالبات بالشفاء العاجل.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادث في حينه صباح اليوم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:55 AM

حصيلة حادث اشتعال حافلة الطالبات بمحايل .. ٤ إصابات

إدارة التعليم : ٣ منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة

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عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
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3,509

أكّدت "تعليم محايل" إصابة 4 طالبات في حادث حافلة طالبات مدرسة المربع.

وقالت إدارة تعليم محايل "وقع صباح اليوم حادث مروري على إحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى في أثناء توجههن إلى المدرسة، وتم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونُقل 4 طالبات للمستشفى؛ ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة.

وتم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قِبل مدير التعليم، وبدوره شكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث مع خالص الدعاء للطالبات بالشفاء العاجل.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادث في حينه صباح اليوم.

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