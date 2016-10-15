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الجوف.. خلاف بين سعوديين يتطور لطعنات وقتيل وينتهي بقصاص

حكم نفّذته "الداخلية" اليوم وقضت به الجزائية وأيِّد من "الاستئناف" و"العليا"

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف.. فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- على قتل يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 1441هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. خلاف بين سعوديين يتطور لطعنات وقتيل وينتهي بقصاص
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف.. فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- على قتل يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 1441هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
03:15 PM

الجوف.. خلاف بين سعوديين يتطور لطعنات وقتيل وينتهي بقصاص

حكم نفّذته "الداخلية" اليوم وقضت به الجزائية وأيِّد من "الاستئناف" و"العليا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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11,630

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف.. فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- على قتل يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 1441هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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