وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات.

نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

"صحة الشرقية" تنفّذ 720 جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-16 نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا". وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات. وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 01:29 PM

"صحة الشرقية" تنفّذ 720 جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات بلغ 80.. و260 للصيدليات





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نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.