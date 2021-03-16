النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الشرقية" تنفّذ 720 جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات بلغ 80.. و260 للصيدليات

نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

صحة الشرقية الإجراءات الاحترازية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الشرقية" تنفّذ 720 جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:29 PM

"صحة الشرقية" تنفّذ 720 جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات بلغ 80.. و260 للصيدليات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
141

نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,133
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,457

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة