"اليابس" يرزق بـ"قصي"

رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.
رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.
رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.
رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.
"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.