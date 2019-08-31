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"اليابس" يرزق بـ"قصي"

رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.


"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.

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"اليابس" يرزق بـ"قصي"
سبق

رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.


"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
03:21 PM

"اليابس" يرزق بـ"قصي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة.


"سبق" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,665
10 مليارات ..

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