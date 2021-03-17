النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يشارك في الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول التعاون

بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك ومستجدات الأوضاع

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يشارك في الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول التعاون
سبق

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:48 PM

وزير الخارجية يشارك في الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول التعاون

بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك ومستجدات الأوضاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
469

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة