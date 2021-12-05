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متحدث الصحة: الجائحة لا تزال قائمة ونؤكد على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية واستكمال التحصين

عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليونًا واستكمل الجرعتين لـ 22.5 مليون

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مبيناً أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين بجرعتين 22 مليونًا و500 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثماره ولله الحمد، بالإضافة إلى الاحترازات الوقائية وتمسك المجتمع الواعي بتلك الاحترازات المطلوبة، وكلها صمام أمان بعد توفيق الله ثم ما تقوم به الجهات من واجبات، داعياً كل من يتهاون بتلك الاحترازات إلى الانضمام للمجتمع الواعي بالتقيد بالاحترازات واستكمال اللقاحات للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز استكمال مستوى التحصين.
وأوضح أن الجرعة الواحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، والجرعة الثانية ترفع مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفايروس ومتحوراته ومضاعفاته وشدة المرض إلى مستويات كبيرة، وبعد ذلك وبعد فترة الـ 6 أشهر لابد من تعزيز تلك الجرعتين بجرعة ثالثة لتخفيف الآثار الناتجة عنه.
وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية لبس الكمامات في الأماكن المزدحمة والفعاليات، كون الوضع الحالي يستلزم ذلك من باب التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549912) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2012) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (39) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (539056) حالة بإضافة (45) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8844) حالة، بإضافة (2) حالتي وفاة جديدتين، رحمهم الله جميعاً.

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متحدث الصحة: الجائحة لا تزال قائمة ونؤكد على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية واستكمال التحصين
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مبيناً أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين بجرعتين 22 مليونًا و500 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثماره ولله الحمد، بالإضافة إلى الاحترازات الوقائية وتمسك المجتمع الواعي بتلك الاحترازات المطلوبة، وكلها صمام أمان بعد توفيق الله ثم ما تقوم به الجهات من واجبات، داعياً كل من يتهاون بتلك الاحترازات إلى الانضمام للمجتمع الواعي بالتقيد بالاحترازات واستكمال اللقاحات للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز استكمال مستوى التحصين.
وأوضح أن الجرعة الواحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، والجرعة الثانية ترفع مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفايروس ومتحوراته ومضاعفاته وشدة المرض إلى مستويات كبيرة، وبعد ذلك وبعد فترة الـ 6 أشهر لابد من تعزيز تلك الجرعتين بجرعة ثالثة لتخفيف الآثار الناتجة عنه.
وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية لبس الكمامات في الأماكن المزدحمة والفعاليات، كون الوضع الحالي يستلزم ذلك من باب التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549912) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2012) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (39) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (539056) حالة بإضافة (45) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8844) حالة، بإضافة (2) حالتي وفاة جديدتين، رحمهم الله جميعاً.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
05:01 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
07:09 PM

متحدث الصحة: الجائحة لا تزال قائمة ونؤكد على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية واستكمال التحصين

عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليونًا واستكمل الجرعتين لـ 22.5 مليون

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,469

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مبيناً أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين بجرعتين 22 مليونًا و500 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان ومأمونية نجني ثماره ولله الحمد، بالإضافة إلى الاحترازات الوقائية وتمسك المجتمع الواعي بتلك الاحترازات المطلوبة، وكلها صمام أمان بعد توفيق الله ثم ما تقوم به الجهات من واجبات، داعياً كل من يتهاون بتلك الاحترازات إلى الانضمام للمجتمع الواعي بالتقيد بالاحترازات واستكمال اللقاحات للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز استكمال مستوى التحصين.
وأوضح أن الجرعة الواحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، والجرعة الثانية ترفع مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفايروس ومتحوراته ومضاعفاته وشدة المرض إلى مستويات كبيرة، وبعد ذلك وبعد فترة الـ 6 أشهر لابد من تعزيز تلك الجرعتين بجرعة ثالثة لتخفيف الآثار الناتجة عنه.
وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية لبس الكمامات في الأماكن المزدحمة والفعاليات، كون الوضع الحالي يستلزم ذلك من باب التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549912) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2012) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (39) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (539056) حالة بإضافة (45) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8844) حالة، بإضافة (2) حالتي وفاة جديدتين، رحمهم الله جميعاً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,187
201,250 سيارة ..

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12,541
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