"أملاك العالمية" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية

بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية.. والأهلي كابيتال مستشارًا ماليًّا

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، عن نيتها طرح 27.180.000 سهم عادي من أسهمها للاكتتاب العام "الطرح العام الأولي" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 30% من رأس مال الشركة، وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من أسهم الطرح.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن صدور قرارها بتاريخ 25 ديسمبر 2019م المتضمن الموافقة على طلب الطرح الذي تقدمت به الشركة. وقد عينت أملاك شركة الأهلي كابيتال مستشارًا ماليًّا، ومديرًا لبناء سجل الاكتتاب.

من جهته، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية عبدالله الهويش، بأن الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في تداول يُعتبر حدثًا تاريخيًّا بالنسبة للشركة؛ حيث إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة؛ سوف يُعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها الريادية في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، ويمكّنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي، كما أن إدراج الشركة في تداول يضيف فصلًا آخر من النجاح لتاريخها المتميز.

ولفت الهويش إلى أن لدى مجلس الإدارة كل الثقة بأن إدارة الشركة والعاملين فيها سيكونون على قدر المسؤولية؛ للحفاظ على صدارة الشركة في سوق التمويل العقاري، متطلعين إلى إنجاز خريطة الطريق التي قمنا بوضعها للسنوات المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري، إننا في أملاك على استعداد للاستفادة من العدد المتزايد من الفرص؛ لا سيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءًا من برنامج الإصلاح الذي تَضَمّنته رؤية المملكة 2030. ومن بين أهم مزايانا التنافسية، محفظة الإقراض المتنوعة، التي تغطي الشركات والأفراد في جميع القطاعات؛ وهو ما سيمكّن "أملاك" من المحافظة على مركزها المتميز في قطاع التمويل العقاري، في الوقت الذي تُمَكّن فيه المواطنين السعوديين من تحقيق طموحاتهم في تملك المنازل.

وأفاد "السديري" بأن لدى شركة "أملاك" العالمية قاعدة رأسمالية وتمويلية كبيرة ومنصة تقنية مبتكرة؛ مما جعلها في وضع يمكّنها من زيادة زخم أعمالها، على ضوء الطلب المتسارع على التمويل العقاري.

لمحة عامة حول الطرح

- إدراج الأسهم العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

- سيكون الطرح لعدد 27.180.000 سهم عادي.

- بعد إدراج أسهم الشركة، ستمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 30% من رأس مال الشركة.

- يبلغ عدد أسهم الطرح 27.180.000 سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. وفي حال وجود طلب كافٍ من قِبَل المكتتبين الأفراد (شريحة المكتتبين الأفراد) واكتتاب الفئات المشاركة (شريحة المؤسسات) في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم؛ يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 24.462.000 سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 2.718.000 سهم كحد أقصى تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين من الأفراد.

وسيكون طرح الأسهم على شريحة المؤسسات كما يلي:

1. الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

2. الأشخاص المرخص لهم التعامل بالأوراق المالية بصفة أصيل.

3. عملاء شخص مرخص له من قِبَل هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة.

4. أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع؛ بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون الأجانب (ومن ضمنهم المستثمرون الأجانب المؤهلون)، الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الذي ستدرج فيه أسهم المصدر.

5. الجهات الحكومية وأية هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية أو السوق أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.

6. الشركات المملوكة من الحكومة التي تستثمر مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

7. الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

جدير بالذكر أن الشركة عيّنت شركة الأهلي كابيتال بصفته المستشار المالي الوحيد، ومدير بناء سجل الأوامر الوحيد ومتعهد التغطية الوحيد، ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.

وعيّنت الشركة مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع فينسون آند إلكنز مستشارًا قانونيًّا للاكتتاب العام.

الجدول الزمني للطرح العام: