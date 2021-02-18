مع الأجواء الممطرة.. "كفاءة": الإطار المطابق للمواصفات يقاوم الأسطح الرطبة

شدد على ضرورة التأكد من كفاءة إطارات السيارات قبل شرائها عبر "تأكد"

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قائدي المركبات إلى الحرص على شراء الإطار ذي اللون الأخضر؛ بسبب مقاومته للأمطار، وتماسكه على الأسطح الرطبة.

وشدد المركز على ضرورة التأكد من كفاءة إطارات السيارات قبل شرائها، وعلى أهمية تحميل تطبيق "تأكد"، واستخدامه في التأكد من صلاحية هذه الإطارات ومطابقتها للأوصاف الفنية الموجودة عليها، باستخدام كاميرا الأجهزة الذكية، ومسح الرمز الذي ينتقل مباشرة إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

وتبيّن بطاقة الطاقة الخاصة بالإطارات، المعلومات الكاملة عن عدد من المستويات لمقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، وأفضل هذه المستويات هو "أ"، وآخرها "ز"، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى "لون" وآخر من مستويات مقاومة الدوران بـين 1.5%، إلى 2%".

وتعرف البطاقة مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل.

وبحسب "كفاءة" فإن هناك أنواعاً متعددة للإطارات، من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود، ويقسمها إلى قسمين للمفاضلة بينها أثناء الشراء.

وتابع المركز: "هذا التقسيم، جاء في ثنايا بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالإطارات، القسم الأول يختص بكفاءة الطاقة، والثاني بقدرة الإطار على التماسك على الأسطح الرطبة".

وحذر البرنامج قائدي المركبات من التهاون في اختيار الإطارات المناسبة لمركباتهم، مشدداً على أهمية مراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار وعدم تعرضه للانفجار، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.



وقال إن اختيار الإطار المناسب للمركبة، والاعتناء بسلامته ومراعاة الإرشادات الخاصة به، يوفر الكثير من الطاقة، والعكس صحيح.