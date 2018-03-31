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الأفواج الأمنية بجازان تضبط 94 كجم حشيش في الدائر وفيفا

القبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية الأولية

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تمكنت من ضبط (94) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا.

وأوضح العقيد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط (70) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة؛ فيما تم ضبط (24) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة فيفا.

وقد تم القبض على المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفواج الأمنية بجازان تضبط 94 كجم حشيش في الدائر وفيفا
سبق

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تمكنت من ضبط (94) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا.

وأوضح العقيد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط (70) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة؛ فيما تم ضبط (24) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة فيفا.

وقد تم القبض على المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:22 PM

الأفواج الأمنية بجازان تضبط 94 كجم حشيش في الدائر وفيفا

القبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تمكنت من ضبط (94) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا.

وأوضح العقيد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط (70) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة؛ فيما تم ضبط (24) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة فيفا.

وقد تم القبض على المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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