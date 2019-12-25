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أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿

على اعتبار أنها تتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف الاختبارات كسوف الشمس تعليم الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿
سبق

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:34 AM

أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿

على اعتبار أنها تتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس

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مهنا التميمي - الجوف
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5,295

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

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