وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿ مهنا التميمي سبق 2019-12-25 وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس. وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 12:34 AM

أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿ على اعتبار أنها تتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس





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وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.